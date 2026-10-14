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全球財政風險升溫 景順：歐洲及新興市場債市投資機會分化

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

全球主要經濟體債務負擔持續攀升，財政風險再度成為債市關注焦點。景順環球高評級企業債券基金經理人文家輝（Lyndon Man）表示，美國、英國及法國等已開發市場債務負擔明顯上升，核心債市再融資成本及期限溢酬走高，不僅影響當地債市，也可能降低新興市場資產的相對吸引力，進一步收緊全球金融環境。

面對歐洲財政風險，文家輝認為，目前不宜將市場環境視為2011年歐債危機重演。相較當時，現今歐洲制度架構已明顯強化，歐洲央行擁有更多因應市場分化的政策工具，銀行資本也更加充足，政策制定者處理主權債務壓力的經驗亦更為成熟。目前法國面臨的主要是財政及政治風險，而非歐元區存續危機。

文家輝指出，若法國財政疑慮導致歐洲債券利差普遍擴大，義大利及西班牙可能因市場無差別拋售而浮現投資機會。

義大利公債相較核心歐洲市場仍提供具吸引力的殖利率溢酬，加上國內儲蓄基礎龐大、制度環境較過去歐債危機時期更加穩健；西班牙近年經濟成長則普遍優於多數歐元區經濟體，銀行體質亦較過去明顯改善。不過，若財政疑慮進一步演變為廣泛的信心衝擊，基本面較佳的債券在短期內仍可能受到市場減碼影響。

新興市場方面，文家輝認為，當前財政風險較偏向個別市場，而非系統性問題。其中，看好部分海灣地區主權及準主權債券。沙烏地阿拉伯、卡達及部分主權、準主權發行人，擁有強健的公共部門資產負債表，以及龐大的主權財富資產，且對外部融資依賴有限。部分發行人的資產負債表在新興市場中名列前茅，但債券利差仍反映相當程度的地緣政治風險溢酬，可望為長期投資人提供具吸引力的風險報酬機會。

其他市場則需留意個別財政風險。巴西高實質利率持續影響債務動態，後續須觀察近期市場情緒改善能否獲得可信的財政政策落實支持；印尼長期維持的3%財政赤字上限則是政策可信度及投資人信心的重要支柱，若相關框架出現重大調整，市場對其中期財政路徑的關注可能升高。

債市 歐洲 財政

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