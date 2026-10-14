CIP指離岸風電招商失敗 能源署：推動成果不容抹滅

哥本哈根基礎建設基金（CIP）亞太區域總裁許乃文今天表示，離岸風電區塊開發3-1期到3-3期招商失敗，建議政府在明年3-4期選商，可把標規、環境打造得更具吸引力，並盤點好所有海域。

經濟部能源署表示，對CIP身為得標最多的廠商卻抨擊政策失敗感到不解與遺憾，特定業者意見不容抹滅台灣推動離岸風電成果。

離岸風電區塊開發3-3期選商9月底截止收件，CIP以「渢妙3號離岸風場」提出標書，沃旭能源則交出「大肚1號離岸風場」投標文件，不過2處風場選址在台中、彰化外海高度重疊，外界評估最終可能只有1家獲選；經濟部預計今年底前完成選商作業與公告容量分配。

CIP今天在台灣國際智慧能源週舉行媒體聯訪，針對渢妙1號、2號風場進度，CIP亞太區域總裁許乃文表示，1號風場非常順利，進度超前，陸上變電站及海上變電站陸續完工並成功送電，即便今年氣候窗已經進入尾聲，但會施工到最後一刻；2號風場目標在明年6月前完成融資。

至於3-3期選商有何優勢可以勝出，許乃文表示，CIP從2018年第2階段遴選開始，每次都參與政府開標，且每次得標後都是準時繳交、融資準時到位，並獲官股支持，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間也不例外，不管外界怎麼看衰台灣，他們都與政府站在一起、順逆與共。

許乃文說，或許因目前行政程序狀況導致風場選址重疊，但渢妙1號、2號、3號風場構成的金三角，一直都是這樣規劃，希望為台灣再創造更多電力。

針對政府明年仍將啟動3-4期選商，是否會認為時程太快，以及有何建言。許乃文指出，如果3-4期又是明年上半年選商，實在太快，3-1期、3-2期、3-3期就是一直趕所以一直失敗，很多同業建議標規能有更多突破，因此政府可以把標規、環境打造得更具吸引力，並盤點好所有海域。

許乃文表示，這次3-3期招標情形就是失敗案例，最近經濟部對此指出，主要是受地緣政治、開發商國際資源布局等因素影響；她建議可以在3-3期決定選商後，到明年底前再好好盤點海域，另外包括環評諸多限制、許多行政契約待解約、中央與地方政府溝通不順、許可同意函耗時等問題仍在，許多機制都沒搭配好，不懂為何要這麼急。

許乃文也說，在台灣不能只看離岸風電，而是要看電力多元配置，像是核能、小水利、地熱等，是否能有更多社會溝通，因此希望國家整體盤點，看離岸風電可以扮演什麼樣的角色。

面對選場重疊問題，是否代表未來要往深水區發展。許乃文說，確實因NGO團體有疑慮，加上近岸的風較弱，未來勢必會越來越往深海發展，但越往深海的技術含量越高、金額越貴，在台灣能做到的開發商非常少，也需要政府審慎思考，雖然3-3標規有提高門檻，但能否更有效篩選、招商，另像本土銀行提供資金、融資的參與度等，對往深海發展會是重要關鍵。

許乃文強調，以長期來看，錢是真正支持離岸風電發展的根本，像前總統蔡英文以國產化、產業鏈為發展重點，以勞力賺錢，但總統賴清德政府聚焦綠色金融，是用錢來賺錢，像金管會提出兆元投資台灣計畫，引導壽險資金回留台灣長照中心與離岸風電廠等，這也是下一階段台灣能接軌歐洲綠色金融的政策操作。

針對CIP指招商失敗，經濟部能源署回應，政府推動離岸風電政策已十數年，CIP身為得標最多的廠商卻抨擊政策失敗，能源署表示不解及遺憾。

能源署說明，離岸風電各期選商皆公開徵詢各界意見，達成共識後才進行後續公平選商作業，特定業者意見不容抹滅台灣推動離岸風電成果。

能源署強調，台灣至今已完成5GW設置容量、成果豐碩，且台灣2025年在離岸風電全世界名列第5名，經濟部將持續完善台灣離岸風電開發環境，加速推動台灣離岸風電發展。