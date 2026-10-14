離岸風電3-3期選商競爭 沃旭：若獲准能馬上展開工作

沃旭能源今天指出，已規劃新的大肚1號、2號風場，其中1號風場規劃裝置容量1GW，已參與離岸風電區塊開發3-3期選商，有信心能成功，若獲核准，可以馬上展開相關工作；另外，展望未來3-4期，選址位置會是開發規劃的重要因素。

離岸風電區塊開發3-3期選商9月底截止收件，哥本哈根基礎建設基金（CIP）以「渢妙3號離岸風場」提出標書，沃旭能源則交出「大肚1號離岸風場」投標文件，不過2處風場選址在台中、彰化外海高度重疊，外界評估最終可能只有1家獲選；經濟部預計今年底前完成選商作業與公告容量分配。

沃旭能源今天在台灣國際智慧能源週回顧深耕台灣10年成果。沃旭能源亞太區總裁古沛明（Per MejnertKristensen）表示，沃旭10年前到台灣時，綠能才剛開始發展，當時他們有非常多夢想，如今一一實現，未來會持續在台灣能源轉型道路上與大家攜手合作，將更多專案化為現實。

沃旭能源亞太區專案開發與計畫總監顏森偉指出，下一階段已規劃新的大肚1號、2號風場，總容量3GW，其中1號風場規劃裝置容量1GW，已向經濟部投標區塊開發3-3期選商；2號風場正進行環評。

顏森偉表示，沃旭在大肚風場重要優勢在於，過去10年在台灣累積非常多經驗，技術也不斷進步，也已有本地供應鏈網絡與生態圈，能持續長期耕耘；目前也有相當多優先承攬商合約與合格本地夥伴，若有幸獲得核准，大肚1號離岸風場工作就能馬上展開，為台灣離岸風電場域帶來許多機會。

顏森偉指出，在大肚1號風場做的不只是複製過去的成功，而是應用過去10年在台灣經驗以建立更好風場，這10年來他們對本地供應鏈與法規環境更熟悉，因此有信心能在此專案達到成功；且不論在台灣或全球開發專案，ESG都是不可或缺一部分，他們會持續秉持此精神。

顏森偉也說，重點不是在於誰可以在紙上做出最宏大承諾，而是誰能真正拿出實績，過去10年沃旭不只是帶來綠能，也創造數千個工作機會，帶動本地供應鏈發展，並努力培養人才，打造台灣離岸風電生態體系，更在環保與生物多樣性方面的作為超越法規要求。

媒體詢問，如何有信心贏得3-3期選商標案，以及針對ESG與投資在地供應鏈是否做出承諾。沃旭能源台灣董事長汪欣潔表示，過去1年多團隊花非常多心血獲得總部支持，對投標品質、標案內容盡最大努力，接下來會等審查通知，希望是以實力決勝負。

針對政府希望明年啟動3-4期選商是否太快，或是否有相關建言。古沛明說，很高興看到政府在3-4期展現企圖心，沃旭能源在台灣有強大團隊，台灣政府在選商流程可能有不同設計，因此他們會持續評估，希望帶動離岸風電產業發展，而選址位置也會是接下來開發規劃的重要因素，他們樂見接下來發展。

汪欣潔說，希望下一階段選商有更多配套議題更周全地討論，包括獲配容量目標、電網建置、基礎建設或港口與供應鏈能量、融資投資支持等，都能整體考量配套，相信在推動下一階段選商會走得更穩健與永續。

媒體詢問前總統蔡英文與總統賴清德任內對綠能發展的支持度是否有落差。顏森偉指出，自沃旭2016年到台灣，他們受到的歡迎沒有改變，與政府對話也都有獲傾聽，他們有感受到政府支持。

至於全球離岸風電發展不利因素是否緩解，古沛明表示，目前各國政府仍積極發展離岸風電與綠能轉型，特別是歐洲，因此風機、電纜、工作船隻等供應鏈也要持續趕上，他認為整體情況樂觀，雖然短期可能會有供需失衡狀況，但以資金到位的風場來說，建造持續進行，開發商與供應鏈合作也非常順暢。

展望沃旭在亞太地區布局，顏森偉說，韓國有專案的裝置容量為1.4GW，4月已申請環評，目前在最後階段，希望今年底前環評可以拿到核准；至於澳洲政府目前也在檢視標案細節，後續仍要等待回應。