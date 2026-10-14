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賴總統參觀展區關注供電韌性 東元秀智慧微電網全方案

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
東元電機14日參加「2026台灣國際智慧能源週暨淨零永續展」，以「智慧微電網，打造強韌供電」為主題，展出整合創能、儲能、輸配電及智慧節能的能源解決方案。公司提供
東元電機14日參加「2026台灣國際智慧能源週暨淨零永續展」，以「智慧微電網，打造強韌供電」為主題，展出整合創能、儲能、輸配電及智慧節能的能源解決方案。公司提供

東元（1504）14日亮相「2026台灣國際智慧能源周暨淨零永續展」，以「智慧微電網，打造強韌供電」為展出核心，整合創能、儲能、輸配電及智慧節能等全方位解決方案，透過智慧能源管理系統（EMS）串聯多元發電源與高能效用電設備，鎖定產業低碳轉型與供電穩定需求，總統賴清德14日參觀展會時亦特別前往東元展位，深入了解機電整合技術於產業能源轉型中的落地實績。

針對當前電力結構轉變，東元總經理高飛鳶指出，隨著AI資料中心、高階製造及各類企業AI應用快速爆發，企業面對能源管理的思維出現根本性轉變，已從早期著重如何壓低電費支出，全面轉向聚焦電力供給是否充足、供電品質是否穩定，以及擴充新增負載時能否及時取得電力。

他強調，尤其對AI資料中心與高科技製造業而言，電力已不僅是單純的營運成本項目，更是維繫產能擴張與核心競爭力的關鍵命脈。

高飛鳶說明，東元憑藉累積70年的機電技術能量，整合重電設備、儲能模組、自備發電與智慧能源管理，提供由發電端至用電端的一站式架構，協助企業兼顧供電可靠度、能源使用效率與減碳目標。

此次展出的智慧微電網系統以EMS為運作核心，串聯市電、太陽能與風力等再生能源、電池儲能系統（BESS）及柴油發電機，能依照負載狀態、電網穩定度與機組運轉動態即時智慧調度，同時具備併網與孤島運轉雙重能力，在尖峰用電、契約容量超限、綠電波動或外部電網突發異常時，可迅速調整供電配置，確保關鍵設備穩定運轉。

除工業製造與公共基礎設施外，微電網架構亦可延伸至高功率、零斷電容忍度的AI資料中心場域。以醫療院所為例，透過太陽光電結合儲能與備援電力，能在突發狀況下支撐關鍵負載運作4至8小時，經由儲能系統彈性調度，整體用電成本可降低10%至30%，光電系統帶動的年減碳效益約達20%至40%，讓企業在供電韌性、用電成本與減碳指標之間取得最佳平衡。

除電網調度外，東元同步延伸節能產品線至廠辦空調與冷卻架構，發表新一代低全球暖化潛勢（GWP）冷媒商用箱型空調與冰水機，GWP數值最高分別降低77%與99%，展現軟硬體整合節能優勢。

現場亦展示次世代「Smart Box空調冰水機智慧能效診斷系統」，透過AI預測冷負載並動態尋優，能提前15分鐘啟動主動調控，負載預測準確度突破90%，有效壓低8%至10%能耗成本，系統支援多國主流品牌設備，目前已陸續導入各類工廠、醫療院所、商辦大樓與學校等場域。

在綠電交易布局上，東元今年順利與國內半導體大廠完成大型企業購售電契約（CPPA），累計綠電轉供容量突破30MW、累計綠電供應量超過3億度。

高飛鳶進一步表示，未來各類產業將逐漸從單純的被動用電戶，轉變為兼具能源調度能力的「主動能源使用者」，東元將持續深耕海內外能源整合市場，以微電網搭配高效率機電系統，搶攻AI供應鏈與全球綠色製造轉型商機。

賴清德總統今日蒞臨東元展位，聽取智慧微電網及能源整合技術的介紹。公司提供
賴清德總統今日蒞臨東元展位，聽取智慧微電網及能源整合技術的介紹。公司提供

東元董事長利明献。公司提供
東元董事長利明献。公司提供

東元 供電 韌性

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