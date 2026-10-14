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童子賢談兩岸局勢：大國領袖天使魔鬼交戰 勿因台灣增加變數

中央社／ 台北14日電

代工廠和碩董事長童子賢今天出席論壇活動，被問到兩岸是否會開戰議題時表示，全球前幾大領導人的心中同時住著天使與魔鬼，「我們的工作是不要讓這個天使或魔鬼冒出來的過程，因為我們而增加了這個世界的變數」。

對於各界關切兩岸開戰的潛在風險，主持人提問台海究竟是否會爆發戰爭。童子賢並未直接提出是與否的二分法答案，而是笑稱，這個問題或許「解散以後可以去廟裡拜拜、擲筊」。

童子賢指出，在全世界前幾大領導人的心中，有天使也有魔鬼，在這個天使與魔鬼的掙扎中間，「我們的工作是不要讓這個天使或魔鬼冒出來的過程，因為我們而增加了這個世界的變數」。

針對論壇中關於企業對前景展望的調查報告，童子賢認為，現有問卷的企業信心調查結果偏向太過樂觀，若各界評估有70分水準，他自己通常會打點折扣「減個10%」，提醒大家在審慎樂觀之餘，仍須保留風險意識、做好萬全準備。

談到碳費與碳稅對產業的衝擊，童子賢分析，近兩年台灣出口大幅成長，主要受惠於資訊電子產業，特別是人工智慧（AI）伺服器與零組件表現卓越。台灣短期3到4年內出口成長的主力項目具高度不可替代性，「一旦有碳費、碳稅發生，我有能力轉嫁給客戶」。但他強調這只是短期現象，不代表長期也是如此。

面對氣候變遷問題，童子賢提醒，若眼光僅侷限在碳稅與碳費，格局太狹窄。未來10到20年間，氣候變遷恐將導致更嚴重的糧食短缺問題，迫切性遠高於晶片或AI管制。

他以台灣經濟發展歷程為例，早年台灣靠農業扮演「母親」角色，想辦法把像「孩子」的工業養大，如今到了像「孫子」階段的AI與資通訊產業發光發熱，產業強大後更應回饋母親與阿嬤。面對未來氣候變遷與潛在的糧食減產危機，社會應珍惜台灣現有約79萬公頃的農地資源。

天使 童子賢 兩岸

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