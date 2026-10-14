促產業綠色轉型 賴總統：續推碳費、綠色成長基金、千億元助中小微

賴清德總統14日出席「2026台灣國際淨零永續展與台灣國際智慧能源周」開幕典禮。他表示，政府已提出國家減碳新目標，並透過碳費制度、百億元「台灣綠色成長基金」及未來八年加碼投入千億元協助中小微企業，推動產業綠色轉型與技術創新。

總統府資政沈榮津、經濟部次長賴建信、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳、GESA綠能暨永續發展聯盟主席暨風睿能源董事長林雍堯及各國駐台使節代表等亦出席是項活動。

賴總統致詞表示，今年展會共有超過400家企業參展，展出內容從再生能源與智慧儲能，到深度節能、碳管理及綠色金融，涵蓋企業轉型所需的設備、技術與服務。盼透過平台，讓業者找到適合自己的減碳方案與合作夥伴，也讓台灣的創新技術有機會開拓國際市場。

賴總統指出，面對極端氣候及國際供應鏈日益嚴格的減碳要求，企業必須把淨零納入經營決策。減碳能力關係到未來的訂單，更直接影響台灣產業的國際競爭力。因此，他要代表國家感謝大家的努力，並歡迎各國參與展覽的夥伴們。

賴總統表示，政府的責任是訂定明確的轉型方向，並提供企業轉型所需的支持。去年政府完成「台灣總體減碳行動計畫」，提出國家減碳新目標，相較於2005年，2030年減量28%加減2%、2035年減量38%加減2%。

他說，政府所推動的計畫涵蓋綠能、儲能、深度節能及資源循環，也與此次展會的重點相互呼應。各項政策要落實，需要產業的技術與經驗，也需要政府持續協助企業解決轉型過程中的各項問題。

賴總統提到，今年5月碳費完成首期申報與繳納，台灣正式進入排碳有價的新階段。期盼透過碳費制度，鼓勵企業自主減碳，相關收入也將全部用於支持產業綠色轉型與技術創新。

政府會持續努力，協助業者取得轉型所需的資金，目前已成立百億元「台灣綠色成長基金」，引導民間資金投入淨零產業；針對中小微企業，也規劃未來八年加碼投入千億元，協助業者推動數位與淨零轉型，提升競爭力。

賴總統強調，產業轉型也需要穩定的能源供應。面對AI發展帶來的用電需求，以及日益嚴峻的氣候挑戰，政府積極提升能源韌性。

目前台灣再生能源裝置容量已從2016年的4.7GW，成長至25GW，增幅超過四倍。其中，離岸風電累積總裝置容量穩居全球第五名。未來政府將持續推動多元綠能、儲能、節能及電網強韌建設，穩定供電、落實能源安全及淨零轉型。