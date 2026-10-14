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郭智輝：產業最大問題是缺才 童子賢籲自動化、海外引才並進

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
記者朱子呈／攝影
記者朱子呈／攝影

崇越集團共同創辦人、前經濟部長郭智輝14日表示，台灣產業面對變動，最大的問題仍是人才不足，企業必須更用心做好選才、育才與留才。和碩（4938）董事長童子賢則指出，企業可引進海外白領、藍領人力，並運用AI與自動化提升效率，但自動化也有極限，無法無止境減少用人。

2026第24屆遠見高峰會14、15日在台北舉行，以「混沌世界．尋找新穩定、新成長、新價值」為主題。郭智輝、童子賢與台灣經濟研究院董事長吳中書在論壇中，針對企業韌性、人才短缺及產業轉型交換看法。

郭智輝指出，隨半導體與AI伺服器供應鏈向海外布局，人才培養更加重要。他以「草船借箭」形容企業取得專業能力的方式，包括邀請市場上的專家到企業授課，以及讓員工進入學校在職專班，持續學習新知，讓能力跟上產業變化。

針對人口減少，郭智輝提出吸引東南亞優秀學生來台的構想，由獎學金支持學生完成大學至研究所約六年的學業，再銜接企業就業。他估計，每名學生每年投入約50萬元，六年約300萬元，並主張將企業補助與畢業後服務年限連結，建立育才、留才的長期安排。

童子賢則認為，延攬海外人才不只是人數問題，也涉及社會與文化能否接納。他以美國及矽谷為例，指出移民豐富文化，也充實創業與工程人才；台灣若要擴大引才，須思考能否讓不同背景的人在此發展、獲得認同。

企業端仍須同步提升效率。童子賢表示，以相同營收規模比較，公司全球用人規模已由過去約20萬人，降至不到5萬人，背後是高度自動化、標準化與流程改善。不過，他也提醒，人力降到一定程度後，要再縮減就有困難，不能只靠自動化解決人口問題。

吳中書指出，少子化短期難以扭轉，國家更應先釐清未來產業需要哪些人才，再有策略地規劃教育資源。他認為，除了設立半導體、金融等專業學院，也須整體檢視系所調整、教師待遇及教育體制，讓具備研究與創新能力的人才有空間發揮。

吳中書表示，台灣近年經濟表現暢旺，但也面臨不少挑戰，最重要的工作，是將經濟成長成果轉化為下一代的競爭力、所得與福祉。

郭智輝 缺才 童子賢

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