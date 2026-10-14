採購天然氣、額外投資44億美元？經部證實：每年600萬噸、參與開發

針對美國總統川普造勢喊話，稱台灣同意採購阿拉斯加30%天然氣，額外投資44億美元。經濟部14日表示，為確保國內天然氣穩定供應，秉持氣源多元化採購策略，自去(2025)年3月台灣中油於台北簽署「阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）買賣暨投資意向書（LOI）」後，經過近一年半的密集協商及審慎評估，公司已與美國開發商取得重大進展。

經濟部說明，依目前規劃，合作方向包括開採後每年採購600萬噸阿拉斯加液化天然氣，及參與專案開發，預估投資金額最高為44億美元。透過長期能源採購及專案投資等方式，將有助於促進天然氣供應多元性，提升供應調度彈性，進一步強化我國能源韌性，並深化台美合作。

經濟部指出，阿拉斯加液化天然氣計畫具備地理位置優勢，可透過太平洋航線直達台灣，有助於分散天然氣運輸路線及地緣供應風險。若計畫依規劃期程順利推進，預計最快可自2032年起進一步挹注國內天然氣供應，作為台灣持續推動氣源多元化的重要布局。

經濟部強調，相關合作將秉持互惠共榮及專業原則，中油將持續與美方相關單位就採購、投資及相關合作事項進行協調，並依公司程序辦理專案研究及預算報核作業。具體投資安排、持股比例及相關條件，將依雙方後續協商及商業契約相關程序辦理，以擴展公司營運並回應國內能源供應需求。

經濟部表示，國家能源安全是社會穩定發展的基石，未來將持續關注全球天然氣市場及各項開發計畫的推動情形，透過多元化採購策略並滾動檢討國內用氣規劃，全力確保國內能源穩定供應。