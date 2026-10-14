失業勞工在學子女生活扶助金 申請倒數一周

勞動部為減輕非自願離職失業勞工家庭經濟負擔，自2026學年度第1學期起推動「失業勞工在學子女生活扶助金」新制，提供失業勞工子女在學期間的生活支持。本學期生活扶助金自9月8日起受理申請，將於10月19日截止，目前已進入最後一周倒數。

勞動部提醒，符合資格且尚未提出申請的失業勞工，請把握最後申請時間，儘速備妥相關資料提出申請，減輕家庭經濟壓力，讓子女安心就學。

勞動部表示，失業勞工除了面臨工作中斷、收入減少的壓力，仍須負擔子女在學期間的學費、書籍費及日常生活等各項支出。

為提供失業勞工家庭更實質的支持，勞動部自本學期起將原「失業勞工子女就學補助」調整為「失業勞工在學子女生活扶助金」，並放寬原有政府各類學雜費減免或補助僅能擇一請領的限制。

新制實施後，失業勞工子女即使已獲得教育部私立大學定額減免、高中職免學費補助等各類政府就學減免或補助，仍可同時申請本項生活扶助金，讓政府資源發揮加乘效果，提供失業勞工家庭更多支持。

勞動部說明，非自願離職失業勞工，只要於受理截止日（10月19日）以前未請領老年給付，且符合下列任一條件，即符合申請資格：

一、於2026年7月20日至2026年10月19日，經核付就業保險法之失業給付或職業訓練生活津貼者。

二、於2025年10月20日至2026年10月19日，經核付就業保險法之失業給付或職業訓練生活津貼，且2026年7月20日至2026年10月19日就業期間未超過30日者。

三、於2025年10月20日至2026年10月19日，經核付就業保險法之失業給付或職業訓練生活津貼，且2025年10月20日至2026年10月19日就業期間未超過3個月者。

四、於2026年9月8日至2026年10月19日，至公立就業服務機構辦理求職登記者。（依本條件提出申請者，應於2026年11月18日以前，經核付就業保險法之失業給付或職業訓練生活津貼，始核給本生活扶助金。）

除上述條件外，申請人子女須就讀國內高中職或大專校院，具有正式學籍。

勞動部進一步表示，失業勞工就讀公立高中職子女每學期每名補助4,000元，私立高中職子女每名補助6,000元，公立大專校院子女每名補助1萬5,000元，私立大專校院子女每名補助2萬6,000元。

此外，對於獨力負擔家計（例如：離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等）或子女有二人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給二成。

以同時有二個子女就讀私立大學為例，除每名子女可獲得2萬6,000元外，每人另加給二成5,200元的補助，一人為3萬1,200元，二名子女合計為6萬2,400元，協助失業勞工減輕子女在學期間的經濟負擔。

為便利失業勞工申請，勞動部提供多元線上申請方式，除可使用自然人憑證外，也可透過輸入身分證號及健保卡號提出申請；使用自然人憑證者，並可透過MyData平臺取得戶籍資料，減少申請人準備文件的時間。

申請後如需補件或寄送審核結果通知，勞動部也會同步發送簡訊，讓申請人即時掌握相關訊息。另為讓民眾能即時掌握生活扶助金的相關訊息，申請後如需補件，以及勞動部寄送審核結果通知時，除了以紙本通知外，也會同步發送簡訊，使申請人能即時接收重要訊息。