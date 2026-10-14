快訊

陸方披露曹興誠弟弟入境上海遭拒 國台辦：不姑息台獨分裂行徑

誰是「親日派」？韓國女星賀營爆家族爭議

日本血拼被多刷災情頻傳…林氏璧教6招防出錯 強烈建議1動作

聽新聞
0:00 / 0:00

失業勞工在學子女生活扶助金 申請倒數一周

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部為減輕非自願離職失業勞工家庭經濟負擔，自2026學年度第1學期起推動「失業勞工在學子女生活扶助金」新制，提供失業勞工子女在學期間的生活支持。本學期生活扶助金自9月8日起受理申請，將於10月19日截止，目前已進入最後一周倒數。

勞動部提醒，符合資格且尚未提出申請的失業勞工，請把握最後申請時間，儘速備妥相關資料提出申請，減輕家庭經濟壓力，讓子女安心就學。

勞動部表示，失業勞工除了面臨工作中斷、收入減少的壓力，仍須負擔子女在學期間的學費、書籍費及日常生活等各項支出。

為提供失業勞工家庭更實質的支持，勞動部自本學期起將原「失業勞工子女就學補助」調整為「失業勞工在學子女生活扶助金」，並放寬原有政府各類學雜費減免或補助僅能擇一請領的限制。

新制實施後，失業勞工子女即使已獲得教育部私立大學定額減免、高中職免學費補助等各類政府就學減免或補助，仍可同時申請本項生活扶助金，讓政府資源發揮加乘效果，提供失業勞工家庭更多支持。

勞動部說明，非自願離職失業勞工，只要於受理截止日（10月19日）以前未請領老年給付，且符合下列任一條件，即符合申請資格：

一、於2026年7月20日至2026年10月19日，經核付就業保險法之失業給付或職業訓練生活津貼者。

二、於2025年10月20日至2026年10月19日，經核付就業保險法之失業給付或職業訓練生活津貼，且2026年7月20日至2026年10月19日就業期間未超過30日者。

三、於2025年10月20日至2026年10月19日，經核付就業保險法之失業給付或職業訓練生活津貼，且2025年10月20日至2026年10月19日就業期間未超過3個月者。

四、於2026年9月8日至2026年10月19日，至公立就業服務機構辦理求職登記者。（依本條件提出申請者，應於2026年11月18日以前，經核付就業保險法之失業給付或職業訓練生活津貼，始核給本生活扶助金。）

除上述條件外，申請人子女須就讀國內高中職或大專校院，具有正式學籍。

勞動部進一步表示，失業勞工就讀公立高中職子女每學期每名補助4,000元，私立高中職子女每名補助6,000元，公立大專校院子女每名補助1萬5,000元，私立大專校院子女每名補助2萬6,000元。

此外，對於獨力負擔家計（例如：離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等）或子女有二人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給二成。

以同時有二個子女就讀私立大學為例，除每名子女可獲得2萬6,000元外，每人另加給二成5,200元的補助，一人為3萬1,200元，二名子女合計為6萬2,400元，協助失業勞工減輕子女在學期間的經濟負擔。

為便利失業勞工申請，勞動部提供多元線上申請方式，除可使用自然人憑證外，也可透過輸入身分證號及健保卡號提出申請；使用自然人憑證者，並可透過MyData平臺取得戶籍資料，減少申請人準備文件的時間。

申請後如需補件或寄送審核結果通知，勞動部也會同步發送簡訊，讓申請人即時掌握相關訊息。另為讓民眾能即時掌握生活扶助金的相關訊息，申請後如需補件，以及勞動部寄送審核結果通知時，除了以紙本通知外，也會同步發送簡訊，使申請人能即時接收重要訊息。

勞動部 子女 勞工

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

移工懷孕讓雇主養他全家？勞動部指「錯誤資訊」發3點澄清

生1胎補助20萬元起 花蓮明年加碼生育、托育補助拚零元照顧

民團訴求勞退提繳拉高比率 勞動部：持續研議

從國中小一路補到大學 花蓮大學生每年最高領4.8萬租屋補助

相關新聞

採購天然氣、額外投資44億美元？經部證實：每年600萬噸、參與開發

針對美國總統川普造勢喊話，稱台灣同意採購阿拉斯加30%天然氣，額外投資44億美元。經濟部14日表示，為確保國內天然氣穩定供應，秉持氣源多元化採購策略，自去(2025)年3月台灣中油於台北簽署「阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）買賣暨投資意向書（LOI）」後，經過近一年半的密集協商及審慎評估，公司已與美國開發商取得重大進展。

郭智輝：產業最大問題是缺才 童子賢籲自動化、海外引才並進

崇越集團共同創辦人、前經濟部長郭智輝14日表示，台灣產業面對變動，最大的問題仍是人才不足，企業必須更用心做好選才、育才與留才。和碩（4938）董事長童子賢則指出，企業可引進海外白領、藍領人力，並運用AI與自動化提升效率，但自動化也有極限，無法無止境減少用人。

「國民年金法」修法通過初審 調至5,000元等條文待黨團協商

立法院衛環委員會14日逐條審查「國民年金法」部分條文修正草案，全案通過初審，送出委員會。會中討論的條文合計六條，達成共識者僅一條，其他還有之前討論後保留的「調高老年基本保證年金至5,000元」等關鍵條文仍維持保留，後續尚待黨團協商。

川普稱台灣將採購阿拉斯加天然氣 卓榮泰回應了

針對美國總統川普表示台灣已同意在未來20年內，採購阿拉斯加液化天然氣。行政院長卓榮泰14日受訪表示，政府的工作就是穩定能源供應、強化能源韌性，從今年年初至今，政府持續努力維持國內供油、供電、供氣穩定，也希望國人給相關國營能源單位多一點支持。

電力驅動競爭力！「積體電網」台電能源展看見台灣未來十年電力願景

「2026台灣國際智慧能源週」14日於南港展覽1館盛大開幕，台電今年因應半導體與AI產業快速發展，推出「積體電網」特展，擘劃台灣未來十年的電力發展藍圖。台電表示，電力已由傳統公共服務進一步成為攸關國家、產業競爭力的關鍵戰略資源。面對科技浪潮帶動產業用電需求，台電期透過電源、電網與產業需求的相互搭配，打造兼具韌性、效率與永續的「積體電網」，全力支撐「積體電路」發展。

青安3.0撥貸比重只有4.1%？財長莊翠雲：並非資金排擠效應

立法院財政委員會今日邀請財政部長莊翠雲進行業務報告，立委林德福質詢青安3.0撥貸比率太低，占申請額度的比重只有3.8%，質疑這是否是因為行庫的資金排擠效應造成？對此，莊翠雲澄清，撥貸比率應該是4.1 %，主要是青安3.0有排富條款需要審查，也需要估價，並非資金排擠效應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。