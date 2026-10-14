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「國民年金法」修法通過初審 調至5,000元等條文待黨團協商

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立院社會福利及衛生環境委員會今繼續審查「國民年金法部分條文修正草案」，最終審查完成送出委員會，但攸關調整老年年金給付加計金額等，因各黨委員仍意見不一，將交由送黨團協商。記者沈能元／攝影
立院社會福利及衛生環境委員會今繼續審查「國民年金法部分條文修正草案」，最終審查完成送出委員會，但攸關調整老年年金給付加計金額等，因各黨委員仍意見不一，將交由送黨團協商。記者沈能元／攝影

立法院衛環委員會14日逐條審查「國民年金法」部分條文修正草案，全案通過初審，送出委員會。會中討論的條文合計六條，達成共識者僅一條，其他還有之前討論後保留的「調高老年基本保證年金至5,000元」等關鍵條文仍維持保留，後續尚待黨團協商。

行政院於2026年1月22日通過「國民年金法」部分條文修正草案，同日送請立法院審議。

衛環委員會今日審查的「國民年金法」部分條文修正草案，是之前尚未討論到的條文。先前委員會逐條審議時，合計通過修正條文五條、維持現行條文三條、刪除修正條文一條、保留黨團協商七條；其中，調高老年基本保證年金至5,000元等關鍵條文，都暫時保留。

此次會中逐條審查的條文有六條，分別為第39條之一、第40條、第42條、第47條、第53條、第59條等。會議歷時約一小時，六條條文之中，僅範法規修正後施行日期的第59條以行政院版條文通過外，另五條條文需再進一步溝通，或牽涉其他先前已保留的條文，均採保留處理。

有關擬調高老年年金至5,000元、身心障礙年金為6,715元的部分，為院版提案第54條之一，在野黨提案則認為應提高8,000元、身心障礙年金為9,500元或1萬元，朝野討論後仍無共識。然而，該項津貼包含在六大社福津貼之中，儘管法案尚未通過，但已照院版金額編入追加預算之中。

針對老年年金、身心障礙年金的金額調整無共識，衛福部次長呂建德在會中回應，行政院今年3月決議，調升六大社福津貼及補助23.5%，在野黨提案欲爭取更高的金額，也要考量其他津貼項目的連動性及公平性。至於民眾黨團主張每二年調整一次，這部分希望先以院版「每二年檢討一次」為主。

此外，衛福部認為，比較有爭議的保留條文，是第39條之一，國民黨團擬增訂「死亡一次金」或「遺屬一次金」。提案說明，該條文是希望解決被保險人長期繳納保費，卻因早逝且遺屬不符遺屬年金請領資格，導致已繳納保費全數無法回收的不公平現象。

不過，呂建德擔憂，草案所提的死亡或遺屬一次金請領期間發生在「非加保期間」，預估這麼做將造成每年增加約新台幣20.8億元經費，加重國保財務負擔，恐需另籌政府財源支應，希望審慎研議。

初審 修法 行政院

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