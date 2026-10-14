川普稱台灣將採購阿拉斯加天然氣 卓榮泰回應了

MIT REAP是由MIT史隆管理學院推動的國際合作計畫，藉由與城市/區域合作，在全球推動具備創新成長引擎的創業生態系，以期提升城市的發展動能；自2012年至今，全球超過90多個城市參與。 花蓮作為MIT REAP第11期入選城市，特別邀請到「福祉經濟聯盟(WEAll) 」共同創辦人Katherine Trebeck 博士、MIT REAP共同創辦人Scott Stern教授、MIT REAP講師Lars Frølund…等來台分享。 願景工程摘選Hualien REAP Forum 2026其中五位講者的精采分享，帶讀者認識新經濟典範--福祉經濟及MIT REAP的使命導向創新。

2026-10-14 09:24