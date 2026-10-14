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電力驅動競爭力！「積體電網」台電能源展看見台灣未來十年電力願景

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
「2026台灣國際智慧能源週」今(14)日於南港展覽1館盛大開幕，台電今年因應半導體與AI產業快速發展，推出「積體電網」特展，擘劃台灣未來十年的電力發展藍圖。（圖／台電提供）
「2026台灣國際智慧能源週」今(14)日於南港展覽1館盛大開幕，台電今年因應半導體與AI產業快速發展，推出「積體電網」特展，擘劃台灣未來十年的電力發展藍圖。（圖／台電提供）

「2026台灣國際智慧能源週」14日於南港展覽1館盛大開幕，台電今年因應半導體與AI產業快速發展，推出「積體電網」特展，擘劃台灣未來十年的電力發展藍圖。台電表示，電力已由傳統公共服務進一步成為攸關國家、產業競爭力的關鍵戰略資源。面對科技浪潮帶動產業用電需求，台電期透過電源、電網與產業需求的相互搭配，打造兼具韌性、效率與永續的「積體電網」，全力支撐「積體電路」發展。

台電指出，對於台灣電力未來十年布局，台電對用電有掌握、供電有準備。在「用電有掌握」展區，因應淨零碳排趨勢、科技產業發展及地緣政治下能源價格波動等多重挑戰，能源資源已成為關鍵課題，台電已提前掌握未來用電趨勢，預估國內半導體產業用電將由2026年約520億度，翻倍成長至2035年的1,100億度，台電將逐年滾動調整電力布局。

「供電有準備」展區則呈現台電因應AI與半導體產業快速成長，超前部署電源及電網建設作為。台電說明，在電源端，台電積極發展多元能源，建立兼具供電穩定與能源韌性的電源組合；電網端，台電推動「5大電廠直供7大園區」，並配合科學園區規劃新增超高壓變電所，不僅提升產業供電穩定性，也有助釋放既有電網容量、強化民生供電韌性。

此外，面對AI資料中心高用電密度、24小時持續運轉的特性對電網帶來挑戰。現場透過乒乓球、棒球、保齡球與鉛球四顆重量懸殊的球體，模擬不同用電戶對於電網的影響。讓民眾實際感受AI資料中心如同「鉛球」般集中的巨大負載，體會提前規劃電源與完善電網建設的必要性。

台電表示，傳統資料中心多傾向靠近用戶端設置，然而，從能源傳輸的角度來看，相較傳輸電力之電纜銅線，資訊光纖具長距離傳輸效率佳的優勢。台電借鏡半導體業「以光代電」概念，鼓勵產業與電源共址，引導AI資料中心等高耗能產業優先前往「靠近電源端」的電力充裕地區設置，實現就地發電、就地消耗，可減少電力傳輸損耗，提升能源使用效率。

台電表示，展覽還特別設計「積體電網企劃室」，邀請民眾體驗規劃城市電網，化身能量煉金師、電網建築師及算力管理師，在模擬城市中分別完成再生能源配置、電網路徑與資料中心選址任務，透過電源、電網及用戶端的相互協力，共同打造積體電網，完成任務即可獲得精美好禮！

台電「積體電網」特展今起至10月16日於南港展覽1館4樓M0519a攤位展出（每日10-17時，16日10-16時），展期間還規劃舉辦交流講座，主題涵蓋穩定供電及淨零碳排等，歡迎有興趣民眾動身逛展去。

台電在「2026台灣國際智慧能源週」推出「積體電網」特展，邀請民眾體驗規劃城市電網，模擬城市中分別完成再生能源配置、電網路徑與資料中心選址任務，完成可獲小禮物。（圖／台電提供）
台電在「2026台灣國際智慧能源週」推出「積體電網」特展，邀請民眾體驗規劃城市電網，模擬城市中分別完成再生能源配置、電網路徑與資料中心選址任務，完成可獲小禮物。（圖／台電提供）

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