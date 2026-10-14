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林佳龍：以「台灣模式」成為歐洲 再工業化可信賴夥伴

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍訪問波蘭期間，13日應邀出席「華沙安全論壇」（Warsaw Security Forum）發表專題演講，分享台灣如何與歐洲攜手面對安全、經濟及科技等挑戰。林佳龍表示，台灣與歐洲共享民主、自由、人權及法治等價值，雙方科技與產業優勢互補，台灣期盼透過以互利共榮為核心的「台灣模式」，深化台歐產業合作，成為歐洲再工業化最值得信賴的夥伴。

林佳龍表示，去年他曾在海牙戰略研究中心（HCSS）談歐洲再工業化，也首次在華沙安全論壇探討歐洲再武裝所需的民主供應鏈；今年則在布拉格「全球安全論壇」（GLOBSEC）論壇分享AI時代的工業5.0。

他指出，這些議題彼此相連，俄羅斯侵略烏克蘭提醒每個民主國家，和平與主權需要彼此團結守護；中國近年透過國家補貼與不公平競爭，嚴重衝擊歐洲產業，也帶來供應鏈依賴的風險。同時，快速發展的AI科技將決定下一個世代的產業競爭力，從安全、經濟到科技，是台灣與歐洲共同面對的課題。

林佳龍在演講中強調，台灣與歐洲在科技與產業方面也具有互補優勢，歐洲在工業機械、汽車工程、化學與設計等領域具有優勢，台灣則能提供半導體、關鍵零組件與製造生態系，雙方可以攜手打造具有競爭力的產品。他指出，這正是「台灣模式」的核心精神，也就是以共同價值建立信任，以法治為基礎推動科技創新，在自由開放的市場中追求互利與共榮。

林佳龍表示，此行也實地考察電電公會在波蘭「TEEMA科技園區」的規劃，這是推進台歐合作的具體一步。透過AI、智慧城市及電動車等領域的合作，為歐洲再工業化注入動能，也為未來攜手參與烏克蘭重建建立基礎。他最後感謝華沙安全論壇主席皮薩斯卡（Katarzyna Pisarska）再度邀請，並表示，透過一場場演講交流與具體行動，台灣正與歐洲夥伴攜手擘劃未來產業的新藍圖，共同打造更加繁榮、安全與自由的未來。

林佳龍 歐洲 台灣模式

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