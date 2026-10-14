青安3.0撥貸比重只有4.1%？財長莊翠雲：並非資金排擠效應

立法院財政委員會今日邀請財政部長莊翠雲進行業務報告，立委林德福質詢青安3.0撥貸比率太低，占申請額度的比重只有3.8%，質疑這是否是因為行庫的資金排擠效應造成？對此，莊翠雲澄清，撥貸比率應該是4.1 %，主要是青安3.0有排富條款需要審查，也需要估價，並非資金排擠效應。

她表示，再加上8月還有青安2.0的部分申請案件有待審查，所以8月的撥貸比重只有4.1%。莊翠雲也強調，目前到了9月底，撥貸件數已經增至1861件。