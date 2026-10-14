2026第三季企業永續亮點有哪些？台積電ESG聲量連3月居冠 群聯砸1億挺國旅

9月ESG不只談減碳 人才福利與能源轉型成焦點

AI快速擴張，企業一邊拚成長，也得面對能源、人才與永續轉型壓力。進入2026年第三季尾聲，台積電因AI擴產後的綠電需求受到關注，群聯則砸下1億元推動員工國旅補助，9月企業ESG話題也從能源議題一路延伸到員工福利。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀察2026年9月上市上櫃企業永續聲量，哪些企業靠加薪、分紅引發討論？又有哪些公司因AI用電、綠電與再生能源布局成為焦點？以下帶你看9月永續聲量前五名。

上市No.1｜台積電

網路聲量：1,363筆

好評影響力：2.583

台積電Q3連續3個月拿下上市永續聲量第一，也是第三季唯一連3月居冠的企業，相較其他企業名次有所變動，台積電整季都維持在榜首。

隨著AI與先進製程持續擴張，科技業對電力與綠電的需求同步升高，台積電也成為9月能源議題的焦點之一。環保團體9月17日針對沙崙園區後續開發提出質疑，認為台積電進駐後將進一步增加用電需求，並以開發資料估算，在最大用電情境下，沙崙園區一年用電量可能達237億度，因此呼籲環評納入更嚴格的綠電要求，也呼籲台積電除了採購既有綠電，更應透過長期購電與投資帶動新增再生能源供給。

這場討論反映出AI時代科技業面臨的雙重壓力，一方面要持續擴產滿足算力需求，另一方面也得回應供應鏈減碳與RE100目標。台積電已承諾2040年全球營運100％使用再生能源，近年也持續透過長期購電契約等方式擴大綠電採購，但隨新廠陸續布局，未來能否取得足夠再生能源，仍是外界關注焦點。

上市No.2｜中華電信

網路聲量：435筆

好評影響力：3.109

中華電信第三季持續出現在永續聲量榜前段，9月討論焦點則明顯落在人才待遇與招募條件。

董事長簡志誠公開表示，2026年公司經營績效良好，2027年將繼續加薪，目前正由經營團隊精算相關成本，加薪方向希望不低於軍公教明年調薪4％的幅度。

中華電信已連續5年調薪，2026年每人定額加薪2,400元，另加發2萬元一次性特別獎金。招募待遇方面，業務類起薪約47,995元、技術類約50,020元，另有伙食、交通津貼；生育補助也自2026年起由2萬元提高至8萬元。為留住人才，公司也透過法定勞退提撥、持股信託獎勵金等措施，目前適用勞退新制員工實質享有的提撥率達9.75％，2027年規劃提高至10％以上。

薪資與福利條件也在社群引起討論，有網友分享考科與準備方式，並以「起薪超過50K」、「考科少、多為選擇題」等條件吸引關注，不少人進一步留言詢問報考資格與準備方向。

上市No.3｜鴻海

《網路溫度計DailyView》

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網路聲量：359筆

好評影響力：2.962

鴻海第三季持續出現在上市永續聲量榜前段，9月底最吸睛的消息之一，就是年度員工分紅入帳。受惠AI產業需求成長，加上既有電子製造與科技產品業務維持穩健，今年員工年度分紅整體平均水準較2025年成長超過兩位數百分比；分紅依事業群營運績效與員工個人表現分配，其中績效優異單位、表現突出的員工，有機會拿到百萬元甚至更高獎金。

9月底，由大數據股份有限公司旗下全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》舉辦的2026第九屆「網路口碑之星」公布得獎名單，鴻海拿下ESG永續發展領域「科技、電子及工業」領航創新獎；董事長劉揚偉則再獲「年度最具網路好評影響力企業領袖」。本屆以「AI共好」為主題，鴻海在節能減碳、員工照顧、職場安全、供應鏈責任與公司治理等面向的投入受到肯定。

談及本次得獎，鴻海分享得獎感言，企業熟悉依照客戶規格完成產品，但社會期待並不會有人整理成一張「規格表」，因此更需要主動傾聽外界聲音。這也讓企業永續不只停留在內部制度與績效，更回到社會如何看待企業長期作為。

想進一步了解鴻海如何把AI應用延伸到海洋復育、能源管理、供應鏈減碳與智慧城市，還看2026「網路口碑之星」得獎亮點，從鴻海到華邦電子，看企業如何把「AI共好」落實到實際營運。

延伸閱讀：鴻海、華邦電子都在做的「AI共好」是什麼？

上市No.4｜富邦金

網路聲量：257筆

好評影響力：3.194

富邦金Q3兩度進入上市永續聲量前五！9月底因永續表現受到關注，第19度獲《天下雜誌》「天下永續公民獎」肯定，今年更拿下金融業第一名，創下歷年最佳成績。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，富邦金9月的永續討論中，員工生育與育兒福利也是受到關注的話題之一。面對少子化與育兒負擔，富邦金提供每胎10萬元生育補助、每年2.4萬元育兒津貼、3萬元結婚獎金，以及10週全薪產假，從結婚、生育到育兒階段提供不同支持，也讓企業如何留才、減輕家庭照顧壓力成為討論焦點。

金融本業方面，富邦金2025年綠色金融投融資實績已突破2.7兆元，2026年也將2030年綠色金融目標由2.9兆元提高至3.2兆元，希望透過授信、投資與金融商品，把更多資金導向低碳轉型與永續相關產業。

上市No.5｜台達電

網路聲量：239筆

好評影響力：3.368

AI資料中心快速擴張，供電、儲能與能源管理也成為新的成長焦點。台達電深耕印度超過20年，今年2月已拍板投入約新台幣27億元，擴建坦米爾那都邦克里斯赫納吉里新廠；到了9月，印度布局再有新動向。

9月下旬，台達董事長鄭平拜會印度總理莫迪，提出能源轉型、AI基礎設施與智慧製造三大發展方向，並展示氫能、燃料電池與水電解槽等潔淨能源技術。當AI推升資料中心用電需求，台達布局的不只是設備本身，也把目光放到背後的供電與能源基礎建設，持續擴大在印度的製造與能源布局。

上櫃No.1｜群聯電子

網路聲量：162筆

好評影響力：3.529

群聯8月進入上櫃永續聲量前五，排名第2，9月再往前升至第一。當月最有話題的消息之一，就來自中秋晚會上的員工福利加碼，創辦人暨執行長潘健成宣布投入1億元推動國旅補助，換算每名員工可獲得2.5萬元旅遊補助，另外再加碼發放1個月獎金，消息曝光後也引起不少網友討論。

這波福利不只讓員工有感，也和國內旅遊消費連動。群聯規劃多條國旅路線，鼓勵員工與家屬把旅遊支出留在台灣，從旅宿、餐飲到交通都有機會受惠。相較科技業常見的節能或製程題材，群聯9月的永續焦點更貼近員工福利與地方消費，「補助2.5萬元、再多1個月獎金」也成為社群上相當吸睛的討論點。

上櫃No.2｜環球晶

網路聲量：156筆

好評影響力：4.301

環球晶Q3連續3個月進入上櫃永續聲量前五，9月排名第2。當月其中一項受到關注的消息，是義大利諾瓦拉廠在7月發生火災後，復原進度優於原先規劃，9月中已有部分製程恢復運作，首批磊晶產品也重新出貨。對全球布局的半導體材料廠來說，工廠遇到突發事故後能否盡快恢復生產、降低客戶斷料風險，也牽涉供應鏈韌性與營運風險管理。

上櫃No.3｜全家

全家便利商店提供

全家便利商店提供

網路聲量：144筆

好評影響力：3.048

iPhone 18上市帶動換機潮，舊手機怎麼處理也成為9月較有生活感的永續話題。全家透過FamiPort提供舊機鑑價、免運寄送與廢3C回收服務，仍有價值的舊手機可鑑價換現金，已無使用需求的手機、電池、筆電、平板與行動電源，也能直接拿到全台約4,500家門市回收。自2009年推動廢3C回收以來，全家已累計回收近58萬支廢手機，也與犀牛盾合作推動舊手機殼回收，把3C循環入口直接放進民眾日常生活動線。

職場端，全家則持續推動多元共融人才制度，目前已有逾700位外籍夥伴投入店舖營運，並培育超過60位外籍店長。為降低語言與文化差異帶來的工作門檻，全家提供外籍華語培訓、多語系學習課程及中外文對照圖卡，也透過同鄉夥伴、內部講師與主管陪伴，協助新進人員熟悉商品、服務用語與店務流程。從第一線工作到晉升店長，外籍人才不只補上零售缺工，也逐步成為門市營運的一部分。

而全家Q3連續3個月進入上櫃永續聲量前五，7月排名第2、8月升上第1，9月則位居第3，成為本季表現相當穩定的「永續資優生」。

上櫃No.4｜中美晶

網路聲量：105筆

好評影響力：2.544

中美晶9月首度擠進今年上櫃永續聲量前五，排名第4，當月亮點主要落在再生能源供應鏈布局。與聯合再生能源合作赴美設立的太陽能模組廠，目前已進入選址階段，設備與產線規劃也同步展開，目標2027年第3季正式量產。

新廠規劃年產能1GW，總投資約4,000萬美元，由中美晶持股51％、聯合再生能源持股49％。雙方希望透過美國在地生產，掌握當地持續成長的太陽能需求，也讓中美晶的再生能源海外布局進一步落地。

上櫃No.5｜萬潤

網路聲量：82筆

好評影響力：3.931

從AI、半導體到人型機器人，萬潤把科技人才培育往高中階段延伸。萬潤科技、公益信託萬潤慈善基金與中國機械工程學會共同舉辦「高中生前瞻科技探索－機械跨域創新論壇」，分別在臺大、成大、清大辦理3場，吸引近800人報名、涵蓋全台超過200所學校。活動不只安排專題演講，也讓學生實際走進實驗室與研究現場，提前接觸智慧製造、太空科技等前瞻領域，為未來升學與職涯多一個理解科技產業的入口。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年9月1日至2026年9月30日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

好評影響力：綜合「網路聲量」與「好感度」數據，透過加權標準化計算，生成0～5分之間的分數。此分數同時反映兩者的複合影響力，分數越高代表好評影響力越高。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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