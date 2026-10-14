我金融業點名 兩類業者最危險

ＩＭＦ示警台灣在內的十個亞洲經濟體「殭屍企業」債務占比攀升，國內金融業高層指出，台灣可自金融監理、銀行授信風險、企業經營及資本市場等四個角度深入分析是否有此情形，但真正值得警惕的不是有幾家殭屍企業，而是銀行體系是否可能在表面逾放比很低、企業貸款持續正常繳息的情況下，逐漸累積不容易被察覺的信用風險？這是金管會、中央銀行及銀行風險管理部門應該特別關注的問題。

另一位金融業人士也說，ＩＭＦ定義的殭屍企業是連續至少三年獲利不足以支付利息，這類企業可能仍正常營運、支付薪資，實際上已欠缺足夠的獲利能力來支撐債務。至於台灣的殭屍企業問題有多嚴重，ＩＭＦ的報告並沒有回答。

一位金融圈人士指出，台灣有兩種類型的企業較可能發生殭屍企業問題，第一種是長期經營不善的中小企業，靠銀行持續提供周轉金維持營運，第二種是企業擁有價值很高的不動產擔保品，因此銀行對其營運現金流惡化的警覺性不足。這位人士警告，後者在台灣特別值得關注，因為擔保品價值高，可降低銀行的預期損失，卻不代表企業本身有足夠的持續償債能力。

至於殭屍企業風險，如何從金融監理的層面來控管？業界人士認為，或許可以由金管會結合銀行授信資料、上市櫃企業財報及聯徵資訊，定期追蹤企業財務脆弱度，尤其注意大型集團與中小企業間的差異，或是對於重複展延頻率過高，以及授信對象體質愈來愈弱的銀行密切關注。不過，監理機關也必須避免監理政策造成信用緊縮，甚至只是因為企業短期虧損，銀行就全面抽銀根等後遺症。