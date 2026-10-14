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增一隻腿 台泥子公司在歐掛牌拍板

聯合報／ 記者林海謝柏宏／台北報導
台泥昨舉行臨時股東會，針對歐洲水泥事業Cimpor International Holdings海外首次公開發行股票及掛牌交易案進行討論表決。董事長張安平（右）、總經理程耀輝（左）出席。記者曾原信／攝影
台泥昨舉行臨時股東會，針對歐洲水泥事業Cimpor International Holdings海外首次公開發行股票及掛牌交易案進行討論表決。董事長張安平（右）、總經理程耀輝（左）出席。記者曾原信／攝影

台泥昨天舉行股東臨時會，以百分之九十四點七四的贊成比率，通過子公司Cimpor International Holdings於海外證券交易市場申請首次公開發行股票及掛牌交易案。台泥董事長張安平表示，這次上市將為台泥「增加一隻腿」，意謂台泥未來發展將跑得更快，對現有的股東沒有任何影響。

台泥日前預告，Cimpor International將以英國倫敦證券交易所或泛歐交易所作為可能的掛牌市場。張安平說，台泥不僅將維持對Cimpor International的絕對控制權，未來也會合併報表；此外，Cimpor International未來在歐洲上市的價格絕對比現在帳上價格要高。

對於Cimpor International未來資本運作，張安平指出，正跟投資銀行談，原則上將發行新股，讓歐洲經營有更多的資金。他說，以往台泥談國際化，大部分資金與信用來源全部來自亞洲。

針對營運環境，張安平表示，今年亞洲市場情況非常差，亞洲業務基本上沒有獲利。他說，台灣的碳費還會升上去，可是台灣並沒有跨國的碳關稅，造成國內水泥業在台灣生產，受到東南亞競爭影響很大，這形成「我們在台灣有的低碳與減碳的技術，在亞洲市場發揮不大出來」，所幸台泥歐洲業務至今年底都會賺錢。

對未來發展，張安平強調，台泥將繼續改善工廠，發展低碳材料，提升能源效率，投入再生能源、儲能與資源循環。這些工作需要資本與技術，也需要時間與耐心。他說，上市將使公司接受更廣泛、更嚴格且持續的檢驗，每一個數字，都必須有依據。每一項預測，都必須有邏輯。每一句承諾，都必須承得起執行的重量。

台泥 張安平 股東

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