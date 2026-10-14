IMF估台GDP增10.7%冠全球 提醒AI熱潮、中東衝突讓世界經濟K型發展

國際貨幣基金（IMF）13日發布最新版「世界經濟展望」（WEO），在多數國家今年經濟成長率預料大致將持平之際，台灣表現一枝獨秀，獲大幅上修一倍多至10.7%，不管是上修幅度、還是成長速度，都傲視全球主要經濟體，明年成長率預估也依然稱冠東亞經濟體。

IMF預測，台灣今年國內生產毛額（GDP）將成長10.7%，比4月預估的5.2%大幅上調了5.5個百分點。台灣明年經濟成長率預估也獲調高1.3個百分點至4.3%，高於南韓與香港的2.8%、日本的0.7%，甚至高於中國大陸的4%，也超越新加坡的3%。

全球經濟成長率預測

不過，IMF也調高台灣今年消費者物價指數（CPI）升幅預估0.5個百分點，到2%，明年上修0.2個百分點到1.8%。

國發會昨日回應，台灣經濟成長動能受到國際肯定，政府將持續推動「AI新十大建設」及「13項核心戰略產業」，促進AI產業紅利擴散至百工百業，並透過提升薪資、改善所得分配，讓全民共享經濟成長成果。相較之下，IMF預期全球經濟今年將成長3.1%，與4月預測相同，比7月更新報告的預估值，調高0.1個百分點。

美國今、明兩年均可望成長2.3%，靠消費、財政政策與科技投資支撐，歐元區、英國、日本及中國大陸的預測值也大致持穩。

IMF的報告顯示，在人工智慧（AI）熱潮與荷莫茲海峽衝突等兩大情勢的影響下，全球經濟也漸成「K型」分布，蒸蒸日上者包括台灣、南韓及印度等，日益落後者包含中東及拉丁美洲國家。現在有32個經濟體貢獻95%的今年全球成長，少於4月報告的54個，顯示成長更為集中，約47%的經濟體遭下修預測。

IMF並警告，AI熱潮退燒、公債殖利率高漲及資安問題，將是全球金融市場的主要風險，並且點名AI產業的循環融資安排，可能加劇債市與銀行貸款的風險。IMF也指出，先進國家今年淨舉債額占GDP比重將攀抵5.2%，為疫情來最高，呼籲各國控制債務，重建財政空間。

另據IMF 12日公布的「全球金融穩定報告」，台灣、香港、中國大陸、印度、南韓等十個亞洲經濟體中，殭屍企業占未償還企業債務的比重已升至21.4%，遠高於2008年的不到10%。