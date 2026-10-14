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台泥：低碳優勢 難敵低價競爭

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

進口水泥低價競爭，台廠喊苦。水泥業者表示，受到東南亞高碳水泥低價競爭影響，儘管國內業者持續投入減碳，卻未能轉化為價格優勢，加上進口水泥市占率已突破三成，每公噸較國產品便宜約600元，產業面臨不小壓力。

台泥（1101）董事長張安平昨（13）日表示，台泥近年持續投入減碳技術，但相關優勢在亞洲市場仍難以充分發揮。尤其台灣碳費金額目前仍低，低碳產品與高碳產品的成本差異，尚未充分反映在市場價格上，企業增加減碳投資，卻難以取得相對應的競爭優勢。

張安平指出，未來隨著碳排放建立更明確的價格機制，企業長期投入減碳的效益才有機會逐步顯現，低碳水泥也才能在市場競爭中展現優勢。

水泥公會理事長張剛綸表示，台灣水泥需求仍在成長，但愈來愈多市場遭進口產品取代。目前進口水泥主要來自印尼、越南、泰國及日本，市占率已突破三成，遠高於過去一成至一成五的正常水準。

以國產水泥每公噸約3,000元計算，進口產品便宜約600元，價差兩成。國內業者為維持市占率，被迫承受降價壓力，但仍須負擔員工福利、稅費、能源及環保成本，獲利空間受擠壓。

張剛綸指出，目前碳費尚非水泥業的主要成本負擔，但未來若國產品增加碳費支出，進口產品卻未承擔相同成本，雙方價差恐進一步擴大，對投入減碳的國內業者更加不利。

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