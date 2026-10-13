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雷虎與密西根州簽合作備忘錄 瞄準台美國防市場

中央社／ 台北13日電

雷虎科技今天在美國陸軍協會年度展會與密西根州經濟發展公司（Michigan Economic Development Corporation，MEDC）簽署合作備忘錄。雷虎規劃結合台灣無人機供應鏈與美國技術及製造資源，推進台美無人系統產業合作。

雷虎透過新聞稿說明，本次簽署延續今年9月密西根州州長魏美桂（Gretchen Whitmer）率團訪問雷虎台中總部的交流成果。雷虎科技董事長陳冠如率高階主管團隊8日回訪密西根州，獲州長魏美桂接見。雙方互訪後，合作已從產業對話進入製造布局與投資條件的具體評估。

密西根州擁有完整的製造業基礎，以及密西西比河以東最大的聯合訓練場「國家全域作戰中心」（National All-Domain Warfighting Center，NADWC）。該中心涵蓋Camp Grayling、Alpena戰備訓練中心及相關軍事專用空域，具備國家級無人機訓練能力。

據美方公開資訊，該中心每年舉辦的「北方打擊」（Northern Strike）演習，為美國規模最大的後備部隊聯合演訓之一；內容涵蓋多軍種跨領域聯合訓練，以及無人機、反無人機與無人水面載具應用。這些條件使雷虎能在美軍實戰化訓練環境中，評估產品驗證、技術交流與在地合作。

雷虎科技將持續與MEDC及供應鏈夥伴評估投資可行性、營運條件與市場需求，逐步形成具體方案，強化台美無人系統供應鏈合作及國際市場競爭力。

雷虎科技 台美

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