快訊

大樂透3.5億元頭獎一注獨得 幸運兒出現在這裡

蘋果智慧家庭中樞HomeView真的來了！3新品開賣時間、定價、功能一次看

美股多空待變 台指期夜盤以守待攻

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統：持續推動都更、綠建築 朝2050淨零碳排邁進

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

賴清德總統13日出席「中華民國全國建築師公會第16屆、17屆理事長交接典禮」。他表示，面對人口高齡化、住宅老化及氣候變遷的挑戰，政府持續推動都市更新、危老重建及50億元老宅延壽計畫，並核發綠建築標章及候選綠建築證書，朝落實2050淨零排放目標邁進。

內政部長劉世芳、內政部次長董建宏及馬士元、國土管理署長蔡長展、建築研究所所長王榮進、台北市副市長張溫德等，皆出席活動。

賴總統致詞指出，當前台灣正面臨人口高齡化和住宅老化的挑戰，大家更要一起努力，推動城市更新與提升韌性。

他表示，全國屋齡30年以上的住宅約516萬戶，近年都市更新與危老重建，累計核准案件已經超過6,000件，但顯然還有一條漫長的路要走。政府也提出《都更條例》與《危老條例》的修正草案，期盼立法院能盡速通過，讓更多社區改善居住安全。

賴總統說，對於需要整修維護的老房子，政府推動50億元的老宅延壽計畫，協助更新管線、改善外牆和屋頂防水，也增設無障礙設施，讓長輩留在熟悉的社區安心生活。

他深知每個案件背後，從住戶溝通、建築規劃、計畫審查到工程執行都有重重困難，感謝建築師們，陪伴社區一步一步完成改善居住環境的心願。相關部會首長都在場，無非是要向建築界表達堅定的立場，政府希望與建築界共同合作，面對民眾、社會及國家的需求。

賴總統也說，面對氣候變遷的挑戰，台灣正逐步落實2050淨零排放的目標，這部分也特別要請建築師界給予國家更多的協助，在規劃設計的時候就能納入減碳的理念。

他說，截至去年底，內政部核發的綠建築標章及候選綠建築證書，總計達到1,342件，不僅連續3年成長、更創下歷年新高，全國累計總數，也已經超過1萬5千件。而公有新建建築物也邁向「建築能效一級」和「近零碳」的目標，這些都是台灣推動淨零建築轉型的努力和成果。

賴總統表示，未來政府會繼續和公會保持溝通，聽取大家的專業意見，讓各項政策的推動更加符合產業需求，也能發揮更好的效果。

都更 碳排 淨零

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／建築師公會理事長交接 賴總統肯定建築師守護公共安全

總統：政府持續投資技職教育 落實產學訓用合一

南機場單元4公辦都更簽約 住戶：年輕等到老...肯定蔣萬安很積極

7個月邀31位諾貝爾獎得主來台 台灣橋樑計畫閉幕 賴總統：搭起3座橋

相關新聞

全台逾4,000家一甲子老店 經濟部助攻轉型拚國際化

為協助我國老店業者接軌現代商業趨勢並邁向國際化，經濟部商業發展署於13日在臺大醫院國際會議中心舉辦「臺日老店國際論壇」，邀請臺日產官學界代表，剖析老店如何在守護傳統工藝與歷史記憶的同時，積極導入數位應用與創新營運思維，為我國老店厚植邁向下一個百年的永續競爭力。

投資市場雜音干擾 安聯投信：聚焦企業基本面與長期產業趨勢

近期美股受到通膨壓力、美債殖利率高檔震盪、油價波動，以及市場對AI資本支出前景雜音等因素干擾，盤勢波動加劇，亞股同步承受壓力，在美科技股回檔及油價攀升推升通膨雜音干擾下，台日韓等科技權重市場普遍回檔。儘管市場擔憂高利率環境延續及產業競爭加劇，短期風險偏好降溫，但也在留意布局契機。

IMF發警訊 亞洲殭屍企業爆增、台灣等10個亞洲經濟體要當心

國際貨幣基金（IMF）警告，亞洲已成為全球「殭屍企業」最大的製造地，因為亞洲企業債務中，愈來愈高比率的債務正集中在無力償債的企業身上。

TISA 減稅紅包有譜！財政部鬆口：與金管會已達共識

台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）租稅優惠有譜，財政部次長陳勇勝13日受訪表示，財政部與金管會已達成初步共識，方向朝提供免稅優惠規劃，但實際免稅額度、採列舉扣除額或特別扣除額，以及新制施行日期等，仍待進一步討論，施行時程要視修法進度而定。

民團訴求勞退提繳拉高比率 勞動部：持續研議

五一行動聯盟13日舉行記者會，訴求提高勞退新制雇主提繳率、勞工自提比例。勞動部表示，保障勞工退休老年經濟安全是政府責無旁貸的義務，有關提高勞退新制雇主提繳率之建議，勞動部願意用開放的態度審慎評估，持續蒐集、溝通各界意見，逐步檢討勞工退休金制度，並作整體性的思考。

看諾貝爾經濟學獎結果 徐千婷：華許願否接受前瞻指引值得觀察

針對2026年諾貝爾經濟學獎得主最新出爐的結果，合庫金控首席經濟學家徐千婷表示，兩位學者的主要貢獻是把家庭與企業的「前瞻性」決策納入模型，說明經濟活動不只受到「當前」政策影響，也取決於人們對未來的「預期」，但她認為有趣之處在於美國聯準會主席華許卻對前瞻指引有所質疑，未來聯準會的決策走向會不會變化，耐人尋味。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。