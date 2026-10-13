賴總統：持續推動都更、綠建築 朝2050淨零碳排邁進

賴清德總統13日出席「中華民國全國建築師公會第16屆、17屆理事長交接典禮」。他表示，面對人口高齡化、住宅老化及氣候變遷的挑戰，政府持續推動都市更新、危老重建及50億元老宅延壽計畫，並核發綠建築標章及候選綠建築證書，朝落實2050淨零排放目標邁進。

內政部長劉世芳、內政部次長董建宏及馬士元、國土管理署長蔡長展、建築研究所所長王榮進、台北市副市長張溫德等，皆出席活動。

賴總統致詞指出，當前台灣正面臨人口高齡化和住宅老化的挑戰，大家更要一起努力，推動城市更新與提升韌性。

他表示，全國屋齡30年以上的住宅約516萬戶，近年都市更新與危老重建，累計核准案件已經超過6,000件，但顯然還有一條漫長的路要走。政府也提出《都更條例》與《危老條例》的修正草案，期盼立法院能盡速通過，讓更多社區改善居住安全。

賴總統說，對於需要整修維護的老房子，政府推動50億元的老宅延壽計畫，協助更新管線、改善外牆和屋頂防水，也增設無障礙設施，讓長輩留在熟悉的社區安心生活。

他深知每個案件背後，從住戶溝通、建築規劃、計畫審查到工程執行都有重重困難，感謝建築師們，陪伴社區一步一步完成改善居住環境的心願。相關部會首長都在場，無非是要向建築界表達堅定的立場，政府希望與建築界共同合作，面對民眾、社會及國家的需求。

賴總統也說，面對氣候變遷的挑戰，台灣正逐步落實2050淨零排放的目標，這部分也特別要請建築師界給予國家更多的協助，在規劃設計的時候就能納入減碳的理念。

他說，截至去年底，內政部核發的綠建築標章及候選綠建築證書，總計達到1,342件，不僅連續3年成長、更創下歷年新高，全國累計總數，也已經超過1萬5千件。而公有新建建築物也邁向「建築能效一級」和「近零碳」的目標，這些都是台灣推動淨零建築轉型的努力和成果。

賴總統表示，未來政府會繼續和公會保持溝通，聽取大家的專業意見，讓各項政策的推動更加符合產業需求，也能發揮更好的效果。