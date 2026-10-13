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外食費連四月漲逾3% 最低工資調漲恐再推升外食價格

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

國內外食價格持續上揚，主計總處公布9月外食費年增3.04%，連續四個月漲幅超過3%。與此同時，行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資，9月平均漲幅由8月的1.81%擴大至2.24%。隨著明年最低工資將調漲，外食費也可能面臨新一波的漲價壓力。

主計總處統計，9月中式米食，包括便當、滷肉飯等，年漲3.8%；炒麵、小籠包等中式麵食漲3.4%，燒餅、飯糰等中式早點也漲3.35%，顯示民眾日常購買的餐點價格仍居高不下。

另一方面，17項重要民生物資9月平均漲幅達2.24%，為今年3月以來最高。其中，雞蛋價格年漲10.67%，連續兩個月漲幅超過一成；沙拉油、調理油漲4.84%，米漲3.59%，鮮奶也漲1.79%。

食材成本居高不下，餐飲業明年還將面臨最低工資調升。最低工資審議會決議，明年每月最低工資由29,500元調高至30,900元，增加1,400元；時薪則由196元提高至205元。勞動部估計，約261.16萬名勞工受惠，其中本國勞工約219.72萬人。

儘管主計總處曾解釋，影響物價的因素相當多，包括油價等原物料成本，不能單以最低工資調整解釋物價變化，仍須綜合觀察各項成本因素。但隨著外食價格漲勢尚未明顯降溫，明年最低工資調漲後，業者是否進一步將成本轉嫁至餐點售價，將是觀察民生物價走勢的重要指標。

外食費 最低工資

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