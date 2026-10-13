全台逾4,000家一甲子老店 經濟部助攻轉型拚國際化

為協助我國老店業者接軌現代商業趨勢並邁向國際化，經濟部商業發展署於13日在臺大醫院國際會議中心舉辦「臺日老店國際論壇」，邀請臺日產官學界代表，剖析老店如何在守護傳統工藝與歷史記憶的同時，積極導入數位應用與創新營運思維，為我國老店厚植邁向下一個百年的永續競爭力。

商業署指出，我國經營超過一甲子的老店約有4,000家，這些老字號不僅深植著深厚的文化底蘊、精湛的手工技藝，更凝聚了世代民眾的情感連結；然而，面對全球經貿環境變遷與新世代生活型態轉變，老店業者普遍面臨創新經營模式、強化數位應用能力以及世代接班傳承等多元轉型課題，亟待轉型升級，以因應時代趨勢。

商業署表示，政府近年深耕老店輔導，除高度重視歷史文化與傳統技藝的保存根基外，也藉由強化老店品牌故事與意象及各項輔導資源，協助老店創造新的情感價值與經濟活力，讓老店不僅是承載著在地的生活記憶的存在，更能透過品牌加值與現代化經營，蛻變為帶動地方產業經濟與國際文化交流的重要核心動能。

本次論壇邀請日本北陸先端科學技術大學院大學教授宮田一乘，以及擁有逾四百年歷史的日本加賀藩御用和菓子老店「森八」第19代傳人中宮千里專題演講，分享日方長期累積的長壽企業研究觀點，與四百年名店跨世代接班守成與求變的實務心法。論壇下半場由經濟部商業發展署署長蘇文玲及臺灣百年暨一甲子聯誼會會長陳焜耀，與日方講者進行對談。

商業署強調，文化的傳承需要時間累積，品牌的創新則需要膽識與策略。本次論壇不僅是臺日老店跨國交流的重要里程碑，更期盼藉由借鏡國際長青企業的經營智慧，激發我國在地老店更多元前瞻的轉型能量，讓我國老店的職人精神與美好風味代代相傳、歷久彌新。