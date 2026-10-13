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台荷深化能源合作 聚焦複合海域能源及碳捕捉封存

中央社／ 台北13日電

經濟部能源署今天與荷蘭在台辦事處舉辦「第11屆台荷能源與創新領域合作會議」，聚焦複合海域能源利用、碳捕捉與封存（CCS）技術，以及離岸風電與浮式光電合作成果。

經濟部政務次長何晉滄表示，台灣正積極布局多元綠能與前瞻技術，盼借重荷蘭在海域空間規劃及離岸能源的經驗，提升空間利用效益。

能源署今天發布新聞稿，何晉滄致詞表示，台荷雙方自2015年簽署合作備忘錄以來，能源合作交流邁入第11年，已在再生能源政策、離岸風電技術及海事工程等領域奠定穩固基礎。為落實2050淨零目標與二次能源轉型，台灣正積極推動多元綠能及前瞻技術布局，強化產業因應國際綠色供應鏈的競爭力。

他指出，荷蘭在海域空間規劃及離岸能源領域具有豐富經驗，與台灣追求海域空間效益最佳化的目標高度契合，期盼透過雙邊合作，深化技術交流與產業協作。

荷蘭在台辦事處代表浦樂施（Bas Pulles）表示，台荷雙方今年5月完成能源與創新合作備忘錄展延，將持續深化夥伴關係。面對氣候目標及淨零減碳的共同挑戰，此次會議聚焦複合海域能源的空間優化配置，以及運用碳捕捉與封存技術協助產業減碳，並分享離岸風電與浮式光電工作小組的合作成果。

浦樂施指出，配合即將登場的台灣智慧能源週，荷蘭也帶領16家企業及機構參展，希望透過產官學各界交流，發掘台荷能源轉型與合作的新契機。

經濟部能源署長吳志偉表示，台荷雙方在再生能源及前瞻能源推動上始終維持密切夥伴關係，此次會議不僅針對複合海域能源應用及碳捕捉與封存技術進行深度交流，離岸風電與浮式光電工作小組的成果，也顯示雙方已建立穩固的合作架構。

吳志偉期盼，未來能以現有合作基礎，持續深化技術交流、產業協作與經驗分享，為兩國創造更多能源產業合作機會，共同邁向淨零永續目標。

荷蘭 能源

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