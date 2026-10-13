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前九月CPI漲1.94% 全年守2%有難度

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

主計總處公布9月消費者物價指數（CPI）年增2.73%，推升今年前九月平均漲幅至1.94%，距離2%僅差0.06個百分點。主計總處8月預估全年CPI上漲2.07%，以前九月數據簡化推算，第4季平均漲幅約須維持在2.46%左右，才能符合原先預測；若全年要守住2%，第4季則須進一步降至約2.18%以下。

觀察今年物價走勢，CPI年增率逐季攀升，第1季為1.23%，第2季升至2.15%，第3季再擴大至2.43%，連續兩季突破2%水準，且第3季較第1季高出1.2個百分點，反映物價壓力持續升溫。

不過，對照主計總處8月公布的統計與預測，當時第1、2季分別為1.23%、2.16%，並預估第3、4季將上漲2.47%、2.4%。最新數據顯示，第2季修正為2.15%，第3季則為2.43%，均略低於當時估計，顯示目前物價走勢尚未超出原先預期，全年仍有機會貼近官方預測。

主計總處原估全年CPI上漲2.07%，央行9月則預測為2.03%，均略高於2%。若以前九月平均年增率1.94%簡化試算，第4季平均漲幅須在2.46%左右，全年才有機會符合主計總處的2.07%預測；若要將全年漲幅壓在2%以內，第4季則須低於約2.18%。

值得注意的是，前九月整體CPI平均漲幅雖未突破2%，部分原因在於蔬果跌價抵銷其他項目的漲勢。其中，水果價格下跌11.4%、蔬菜下跌2.19%；若排除蔬果因素，前九月CPI已上漲2.32%，高於整體漲幅0.38個百分點。

細看七大類物價，前九月雜項類上漲2.98%、教養娛樂類漲2.68%、居住類漲2.15%，均高於整體CPI年增率；服務類價格也上漲2.42%，顯示民眾在服務與居住等方面，仍面臨一定的價格壓力。

至於個別項目，與日常生活息息相關的外食費，前九月上漲2.99%、油料費也漲7.8%；受記憶體等零組件價格走揚，電腦價格則上漲4.82%；金飾及珠寶價格更大漲33.82%，主要是受到國際金價維持高檔影響。

主計總處以每月消費支出8萬元的家庭試算，若購買相同品質、數量的商品與服務，9月支出將較去年同月增加2,184元，其中外食費增加264元、油料費增加209元、娛樂服務增加202元。

主計總處 CPI

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