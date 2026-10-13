服務業缺工困境 王令麟籲放寬外籍勞動政策

服務業缺工，台北市商業會理事長王令麟今天表示，肯定勞動部今年進一步開放旅宿業引進外國技術人力，盼政府重新盤點服務業勞動需求，研議更彈性的外籍人力與外籍學生工作制度。

台灣AI與高科技出口表現亮眼，但餐飲、百貨、零售等第一線服務業面臨「有生意，卻找不到人做」的困境。王令麟今天透過新聞稿表示，近期多名會員及產業代表持續向台北市商業會反映缺工問題，尤其餐飲、零售及第一線服務業，部分業者長期找不到人，只能縮短營業時間、減少服務，甚至退出市場。

王令麟表示，肯定政府近年持續調升基本工資、保障勞工權益的政策方向，也肯定勞動部今年進一步開放旅宿業引進外國技術人力。他認為，這代表政府已經注意到少子化、人口結構改變所造成的產業缺工問題，「五星級酒店既然可以開始做，其他同樣嚴重缺工的服務業，包括旅館、餐廳、美容美髮、便利商店，是不是也可以往前再走一步？」

王令麟以日本為例指出，日本同樣長期面臨少子化、高齡化與服務業缺工，安倍政府任內即逐步擴大引進外籍勞動力，2019年上路的「特定技能」制度更將外食、住宿等產業納入；另一方面，日本也允許取得許可的外籍留學生利用課餘時間工作，因此在便利商店、餐飲等服務場所看到外籍學生已相當普遍。

王令麟進一步指出，目前國內外籍學生、畢業僑外生及外國技術人力，依身分、產業別與工作內容適用不同規範，第一線企業實際使用時仍感受到制度複雜與彈性不足。他表示，同樣都是第一線服務工作，部分類型已經開放外籍人力或學生實習，但其他長期缺工職務仍有不同限制。

王令麟建議，中央政府可重新盤點服務業勞動需求，針對長期、嚴重缺工的產業，研議更有彈性的外籍人力與外籍學生工作制度。至於政策如何推動，王令麟主張不必一次全面開放，可採「先試辦、再檢討」方式，而台北市正適合作為試點，再把成功經驗逐步擴大到其他縣市。