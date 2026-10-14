系列六／MIT Solve 健康計畫負責人 Noel Shaskan：新的起點未必是先進的實驗室 而是最知道哪裡需要改變的人

MIT REAP是由MIT史隆管理學院推動的國際合作計畫，藉由與城市/區域合作，在全球推動具備創新成長引擎的創業生態系，以期提升城市的發展動能；自2012年至今，全球超過90多個城市參與。 花蓮作為MIT REAP第11期入選城市，特別邀請到「福祉經濟聯盟(WEAll)」共同創辦人Katherine Trebeck 博士、MIT REAP共同創辦人Scott Stern教授、MIT REAP講師Lars Frølund...等來台分享。 願景工程摘選Hualien REAP Forum 2026其中五位講者的精彩分享，帶讀者認識新經濟典範--福祉經濟及MIT REAP的使命導向創新。

「一位忙於診所工作的護理師，對問題與創意解方的理解，可能勝過千里之外坐在企業辦公室裡的人。」MIT Solve健康領域計畫負責人Noel Shaskan用這個例子，道出她對創新核心的觀察。

真正理解問題的人，往往就在問題發生的現場。Noel認為創新的挑戰，不在於做出更好的技術，而是如何找到這些人，讓解方被看見並真正走進使用場域；這也是MIT Solve採取開放式創新的原因。

MIT Solve向全球尋找運用科技解決重大問題的創新者，再透過資源、網絡與驗證機會，協助好點子走向可以被衡量的影響力。而具有神經科學與醫療科技背景的Noel，曾任McLean Hospital神經科學研究員，之後於Human Care Systems投入提升健康素養與治療遵從性的工作。至今，則在MIT Solve裡協助全球的創新者從被看見、獲得支持，到進一步擴大影響力。

從全球找到好點子，讓非典型創新者被看見

成立十年的MIT Solve 已舉辦超過百場挑戰賽，收到來自 190 多國、超過三萬份申請。Noel將這套方法概括為四個 S：Source、Select、Support、Scale。

第一步Source，就是盡可能打開創新的入口。MIT Solve採取開放式申請，不需要邀請，也不設申請門檻，來自任何地方、任何背景的創新者都有機會參與。而在進入到Select階段，則會邀請不同領域專家評選，並特別重視地方脈絡。Noel以花蓮與奈及利亞為例指出，她未必適合去判斷當地解方是否有效，因為真正理解當地脈絡的人，才能判斷解方是否貼合需求。

目前MIT Solve已選出超過四百六十支團隊、分布於 六十八 個國家，其中65%由女性領導，63%的團隊過去從未參與任何創業網絡。

這反映出開放式創新的價值：讓原本不在典型創業網絡中的團隊，也有機會被看見。

從Support到Scale，真正缺的不只是一筆資金

但被找到只是起點，進入第三個S（Support）階段，MIT Solve除了透過資助者網絡動員超過八千五百萬美元，也提供工作坊、領導力教練、專家與導師媒合、無償專業服務及曝光機會。Noel特別說明，這筆資金並非全數由MIT Solve直接提供，其角色更在於透過合作網絡，把團隊與外部資源連結起來。這些支持最終指向Scale階段，但規模化並不等同於快速進入更多國家。留在同一個地區、服務更多使用者，把影響做得更深，也是一種Scale。

過去五年入選MIT Solve的團隊，有92%至今仍持續營運；其中營利型與混合型團隊後續累計募得十四億美元。埃及新創Rology利用AI協助影像初步判讀，再媒合遠端放射科醫師確認，目前已服務約一百四十萬人；印度Khushi Baby則建立數位健康平台，在三個邦與約八萬五千名社區健康工作者合作，追蹤約六千萬人的健康狀況。

MIT Solve除了提供約九十萬美元補助，也協助團隊取得MIT課程、媒體曝光等資源。Rology跟Khushi Baby這兩個案例雖然路徑不同，卻都說明：好技術要產生影響，是需要資金、專業、網絡與驗證機會共同支撐。

離開實驗室才是真正考驗，創新如何走進真實世界

對生命科學與醫療創新來說，還有一道更直接的考驗：當產品離開開發環境，進入醫院、診所與社區，它還能不能正常運作？

Noel將真實世界驗證的挑戰拆成三個層次，首先是「資料」，許多AI模型建立在相對乾淨、經過整理的資料上，但真實世界的資料往往混亂、不完整。愈早進入實際使用環境，團隊就愈能在投入大量資源之前發現問題。

第二是「工作流程」，即使一項診斷工具準確率達99%，如果增加醫師的工作負擔，或無法整合進既有電子病歷系統，最後仍可能沒有人願意使用。因為場域驗證不只確認技術準確度，也要確認產品能否融入實際工作流程。

而第三層次是「 認同」，早期測試除了取得回饋與前導數據，更有機會找到願意支持、使用甚至協助推動解方的人。從第一位支持者開始，可能帶來第一次測試與回饋，累積初步證據後，團隊才更有機會說服下一個合作夥伴。

但Noel觀察到，不是每個醫療體系都願意讓陌生團隊進入測試，因此MIT Solve有時會利用評選建立的可信度、MIT品牌所帶來的信任，以及團隊與醫師、醫療體系既有的關係，協助創新者與醫院或診所展開第一場對話。

「只要能找到一位推動者，一位醫師或一位體系裡願意開始做的人，就會非常有幫助。」

從地方需求出發，花蓮如何成為創新驗證的真實場域？

如果花蓮不只要成為農業與健康的試驗場域，也要向醫療健康創新敞開大門，該從哪裡開始？Noel先前提到的「資料、工作流程與認同」這三個層次，其實已經提供了線索。她指出，資料是否符合真實狀況、產品會不會增加醫師的工作負擔、有沒有人願意支持並推動，這些問題都要實際進到醫院、診所與社區做場域測試，才會發現。

因此，花蓮若要成為實證場域，不能只是提供場地讓創新者來測試。更重要的是從在地醫院、診所與社區真正遇到的問題出發，讓當地醫護人員與使用者一起參與；告訴創新者問題出在哪裡、實際試用產品、提出修改意見。只要找到第一位願意支持並推動的醫師或工作人員，創新者就能根據回饋一步步修正產品，累積足夠的成果與證據，再帶到其他地方推廣。

就如同Noel一開始提到的那位診所護理師，創新的起點未必是最先進的實驗室，有可能是一個每天面對問題、且最知道哪裡需要改變的人。找到這些人，讓他們的創意解方被看見，再幫他們打開進入真實世界的第一扇門，真正的影響力，或許就從這一刻開始累積。

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