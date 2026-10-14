系列五／羅德島生命科學產業組織CEO Glenn Robertelli：重點不是擁有多少資源 而是建立團結讓資源進來

MIT REAP是由MIT史隆管理學院推動的國際合作計畫，藉由與城市/區域合作，在全球推動具備創新成長引擎的創業生態系，以期提升城市的發展動能；自2012年至今，全球超過90多個城市參與。 花蓮作為MIT REAP第11期入選城市，特別邀請到「福祉經濟聯盟(WEAll)」共同創辦人Katherine Trebeck 博士、MIT REAP共同創辦人Scott Stern教授、MIT REAP講師Lars Frølund...等來台分享。 願景工程摘選Hualien REAP Forum 2026其中五位講者的精彩分享，帶讀者認識新經濟典範--福祉經濟及MIT REAP的使命導向創新。

攤開地圖，花蓮縣的面積雖比美國羅德島州還大，但羅德島人口卻約是花蓮的三倍。更有意思的是，而跟花蓮相似的是，「觀光與醫療照護，是我們最大的兩個產業」，羅德島生命科學產業組織（Rhode Island Bio， RI Bio）執行長Glenn Robertelli說。這樣的相似，讓他看見羅德島經驗對花蓮的參考價值，但並不是複製另一個地方的做法。

「善用你的優勢，並把弱點降到最低」，Robertelli認為。

小型區域與其追逐成熟創新聚落已經累積數十年的資源密度，更重要的是認清自己能從什麼地方開始。在他眼中，花蓮的傳統中醫、食療與醫療照護，都是值得延伸的基礎。

找到對的夥伴，就是創業能力的一部分

Robertelli具有濃厚的創業者性格，他認為自己的思考方式很簡單：能做什麼？多快能做到？又能用多低的成本做到？這套思維來自親身創業的經驗。

他曾參與開發一項高風險醫療器材，歷經約十年研發，過程中更透過台灣的Garage+加速器連結緯創醫學科技協助硬體開發。這段經驗讓他理解，創業公司不可能靠自己取得所有資源，找到對的夥伴與生態系，本身就是創業能力的一部分。

接下RI Bio後，他面對的是另一種資源限制：只有一名全職員工，就是他自己。這是一個用有限資源，在二十四個月內推動羅德島生命科學創業生態系的實驗，Robertelli必須把有限資源放在真正缺少的環節。

而羅德島擁有不少研究與創新能量，缺少的卻是把技術帶向市場的創業經驗。因此，他透過創業培育、駐點創業家（Entrepreneur in Residence）與外部專業網絡，把生態系原本缺少的能力接進來。

對Robertelli而言，重點不是讓羅德島自己擁有所有資源，而是先找出創業者缺少什麼，再想辦法把人與資源連結進來。

別等基礎建設，先讓五個人願意留下來

剛開始時，Robertelli甚至找不到五個人參加活動。因此，他先做幾乎不需要基礎建設的「問專家（Ask the Expert）」系列線上活動，從全國各地邀請專家來做線上談話，並用來累積可信度。最初只有五人報名，後來增加到十五人；兩年後，單場線上活動的登記人數已超過兩百六十人。這也是他一再強調「不要等基礎建設」的原因。

即使後來羅德島有了共享的實驗室、辦公空間與育成設施，他仍認為，生態系的起點不是一棟建築，而是有人願意參與，以及創業者真的能從中得到什麼。

借用別人的資源，合作才是關鍵

羅德島距離波士頓不到一小時車程，Robertelli並不把波士頓視為只能仰望的競爭者，反而笑稱：「我每天都從麻州偷東西。」偷的是人才、知識、投資人與各式各樣的專業網絡。

「合作才是關鍵」，他說。小地方不必自己擁有所有資源，重要的是建立連結，讓外部的人才與專業能夠進來，也讓在地創業者有機會取得原本不在身邊的資源。

他以這趟花蓮之行為例。午餐席間，一名同樣來自麻州的與會者談起當地遇到的供應商問題，Robertelli透過自己的網絡，很快就找到可以協助的人。「所以我們兩個人都從麻州跑到花蓮，結果在花蓮建立了一個連結，解決麻州的問題。」他笑說。

這個看似偶然的插曲，恰好說明 Robertelli眼中的創新生態系如何發揮作用。生態系的價值，不在於一個地方是否擁有所有資源，而是當需求出現時，能不能透過網絡迅速找到對的人、知識與解方。對資源規模有限的地方而言，與其追求什麼都自己建立，如何讓在地與外部資源有效流動，反而更重要。

從小處開始，「搭鷹架」連結全球

因此，當被問到花蓮如何開始與羅德島等海外生命科學生態系合作時，Robertelli並沒有提出大型建設計畫，「我相信搭鷹架，從小處開始，不要一開始就蓋得很大，然後期待大家自己走進來」，Robertelli建議，先建立花蓮與羅德島甚至其他國際生態系之間的線上連結。

找出花蓮某個領域最了解問題的人，再找到海外相應的研究者與創業者，讓雙方開始對話；如果研究成果有機會進一步發展成創業題目，再從這些小規模合作慢慢往外延伸。

但對生命科學生態系而言，建立連結只是開始，更大的考驗在於能否用足夠長的時間尺度看待成果。對他而言，真正重要的不是「投了多少錢」，而是資源是否投入在地方真正具備優勢、也有機會形成產業的領域。

另外，政策之間能否彼此配合同樣關鍵，Robertelli直言，政府不能一方面投入資源培育生命科學生態系，另一方面又在體制上增加新創營運的負擔。他曾為此直接向州議會反映：如果政策的目標是讓新創成長，就必須從整體環境思考，而不是一隻手培育，另一隻手卻增加阻力。

這也是為什麼，Robertelli從不把羅德島過去24個月的進展視為終點。即使生態系已經開始出現變化，他仍將這件事視為一場「十二年的使命」，而不是兩年就能交差的政策專案。對花蓮而言，這或許也是他最實際的提醒：建立創新生態系，不必等到資金、人力與大樓全部到位才開始，也不能期待投入資源後立即看到結果。

先理解地方真正擅長什麼，再從幾個人、一場對話、一條跨國連結開始，讓需求與資源逐漸找到彼此。

這正是「搭鷹架」的意義，地方未必擁有所有資源，卻可以先搭起一個讓人才、知識與資本彼此連結的支點，再隨著真正的需求一層一層往上延伸。對Robertelli而言，生態系從來不是先把一棟大樓蓋好，而是先讓對的人找到彼此；當連結開始發生，創新才有機會真正長出來。

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