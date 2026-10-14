系列二／MIT REAP如何協助一個區域把既有資源轉化為持續創新的產業？

MIT REAP是由MIT史隆管理學院推動的國際合作計畫，藉由與城市/區域合作，在全球推動具備創新成長引擎的創業生態系，以期提升城市的發展動能；自2012年至今，全球超過90多個城市參與。 花蓮作為MIT REAP第11期入選城市，特別邀請到「福祉經濟聯盟(WEAll)」共同創辦人Katherine Trebeck 博士、MIT REAP共同創辦人Scott Stern教授、MIT REAP講師Lars Frølund...等來台分享。 願景工程摘選Hualien REAP Forum 2026其中五位講者的精彩分享，帶讀者認識新經濟典範--福祉經濟及MIT REAP的使命導向創新。

一個地方如果擁有農業、醫療、研究與自然資源等優勢，並不代表這些優勢會自動變成新的企業、產業與就業機會。如何運用系統的思維，透過鏈結持續推動地方改變的一群人 (stakeholders) 、採用客觀的質化與量化方法盤點自身的競爭優勢，擬定最適合自己的策略，進而採取行動，進而成為持續推動生態系發展的動能，正是美國麻省理工學院「區域創業加速計畫（MIT Regional Entrepreneurship Acceleration Program，MIT REAP）」試圖教我們的方法。

MIT REAP透過區域優勢、創新能力與創業能力等多元的方法，協助參與區域重新盤點自身條件、找出創新創業生態系的瓶頸。計畫推動至今已有全球九十多個城市與區域參與，台灣則先後有新北市與2024年－2026年加入第十一屆的花蓮縣。

參與MIT REAP不是尋找一套可以直接複製的成功方程式，是在於重新理解自己擁有什麼、又缺少什麼。以花蓮為例，雖然已有慈濟醫療體系、東華大學及工研院等研究資源與技術能量，真正需要補上的，是如何讓這些資源進一步走向驗證、創業、資本與市場，形成持續運轉的創新轉化機制。

兩年的時間，讓區域自己找出真正缺少什麼

MIT REAP為期兩年的歷程包含四次工作坊，但真正的學習並不只發生在課堂上。每次工作坊之間，參與團隊還必須回到區域中展開「行動階段」，從蒐集創新能力與創業能力資料、建立創新生態系地圖，到辨識發展利基、草擬策略，再找出區域「需優先突破的關鍵課題（Must-Win Battles）」，進一步將策略付諸行動並持續評估成果。

Team Hualien連結縣府、企業、大學、投資與創業等利害關係人共同參與，包含數位經濟暨產業發展協會（DTA）、花蓮縣農會、慈濟慈善基金會、慈濟醫療、工研院、東華大學與福泰飯店集團等在地團隊。

經過兩年盤點，Team Hualien逐漸將方向收斂至「Farm to Health and Wellbeing（從農業出發，邁向健康與福祉）」，串起「農、食、養、醫」的創新創業生態系。從智慧農業、無毒中草藥，到蔬食、養生料理、營養保健品，再延伸至醫療生技與臨床實證，重點不是創造一個與地方脫節的新產業，而是讓原本分散的農業、健康與醫療能量形成彼此串接的價值鏈。

這正與「福祉經濟（Wellbeing Economy）」相互呼應：創新不只追求經濟產值，也希望回到人的健康、生活品質與地方長期福祉。

「Farm to Health and Wellbeing」與福祉經濟列為核心願景

在日前舉辦的「Hualien REAP Forum 2026」中，特別來台分享的MIT REAP共同創辦人Scott Stern教授則強調，從自身優勢出發，提醒區域不需要複製矽谷；MIT REAP講師Lars Frølund則以使命導向創新，提出區域如何把願景收斂成值得集中資源解決的問題；其他國際講者也從社群、生態系與福祉經濟等面向，也在論壇中提出創新獨到的見解。而加拿大的艾德蒙頓（Edmonton）、波札那共和國（Botswana）、奈及利亞的卡諾–吉加瓦區域（Kano-Jigawa）等REAP區域團隊，也在兩天的論壇活動中交流彼此經驗，建立後續區域創新交流的連結。

但每個區域團隊最終都要面對同一個問題，就是當兩年的計畫結束，這套跨域合作與創新轉化機制，如何繼續留在地方？所以花蓮的下一階段重點，將從「提出策略」走向「建立機制」。

目前規劃中的區域技術商業化與創業建構平台「Hualien IDEA」，被定位為承接REAP後續行動的制度骨幹，規劃自2026年啟動、2027年擴展，朝2030年形成常態運作的轉化機制發展。希望在這路徑中，串起機會辨識、驗證與研究支持、創業孵化、資本與市場連結到企業成長，藉此補上地方創新從概念走向商業化時，容易斷裂的環節。

換句話說，MIT REAP留下的不會只有一次論壇或一份策略報告，而是一套區域能夠持續辨識需求、媒合技術與人才，協助創業者驗證想法，再接觸資本與市場的能力。所以Team Hualien也在當地規劃透過實體場域承接策略，探索智慧農業、中草藥、飲食創新與青創培育等應用，讓技術進入真實環境測試、修正，再尋找商業化的可能。

從擁有資源，走向有能力把資源變成產業

區域競爭力未必來自複製別人成功的產業，而是能否辨認自己的優勢與資源，再建立出持續轉化的機制，創造地區既有的資源持續被連結、驗證、商業化，並形成滿足人與地球需求的整體價值鏈。

兩年的MIT REAP計畫終究會告一段落，真正的考驗才正要開始。當跨域夥伴、Hualien IDEA與實證場域逐步形成，「Farm to Health and Wellbeing」才有機會從願景轉化為區域長期累積的產業能力，逐步走出自己的發展路徑。

※更多精彩內容請詳見《願景工程》。

※本文由願景工程授權刊載，未經同意禁止轉載。