IMF上修台灣GDP年增率至10.7% 國發會：經濟成長受肯定

國際貨幣基金（IMF）大幅上修台灣今年經濟成長率至10.7%，成長表現居全球主要經濟體之冠。國發會13日回應表示，IMF最新預測顯示台灣經濟成長動能受到國際肯定，政府將持續推動「AI新十大建設」及「十三項核心戰略產業」，促進AI產業紅利擴散至百工百業，並透過提升薪資、改善所得分配，讓全民共享經濟成長成果。

IMF最新公布10月《世界經濟展望》報告，大幅上修台灣今年經濟成長率預測至10.7%、明年則有4.3%，上修幅度分別達5.5及1.3個百分點。國發會指出，台灣憑藉半導體及高科技產業優勢，已成為全球AI供應鏈的重要樞紐，台灣經濟成長動能受到國際肯定。

面對全球AI產業快速發展，國發會表示，政府將持續推動產業升級轉型，推進「AI新十大建設」及「十三項核心戰略產業」，透過AI導入、資金支持、人才培育、法規創新及全球布局等多元措施，從晶片製造拓展至完整AI生態系，促進AI產業紅利擴散至百工百業。

此外，國發會強調，也會強化中小企業競爭力，促進經濟成長效益擴及不同產業及區域，並透過提升薪資、改善所得分配及完善民生支持措施，讓不同所得族群共享經濟成長成果。