TISA 減稅紅包有譜！財政部鬆口：與金管會已達共識

台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）租稅優惠有譜，財政部次長陳勇勝13日受訪表示，財政部與金管會已達成初步共識，方向朝提供免稅優惠規劃，但實際免稅額度、採列舉扣除額或特別扣除額，以及新制施行日期等，仍待進一步討論，施行時程要視修法進度而定。

陳勇勝13日出席國產署原光復南路辦公廳舍改建案開工典禮，他在接受聯訪時表示，現在0到18歲是國家養、政府養，TISA的規劃方向是鼓勵民眾為自己或小孩存一桶金，讓這筆錢在綁定一定期限後可以領取，至於未來用途則不設限。他指出，這項議題已討論很久，目前仍在研究階段，財政部與金管會會持續溝通，希望找到最適合的方式，讓民眾受益。

至於投資TISA是否享有2.4萬元免稅額，陳勇勝表示，目前初步共識的方向涉及免稅額度，但實際金額仍在討論中，相關細節還需要與金管會進一步研議。

他說，目前金管會還沒送稅式支出評估報告，還在研究的階段，畢竟是對所有的人都能帶來正面效益，財政部跟金管會一起努力。他也強調，法案修正必須考量各個面向，從稽徵、實務層面到是否有利於民眾、能否帶來正面效益，都必須納入考量。至於新制何時上路，仍須視金管會後續規劃、送案立法院及審查等修法程序而定。