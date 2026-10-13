民團訴求勞退提繳拉高比率 勞動部：持續研議

五一行動聯盟13日舉行記者會，訴求提高勞退新制雇主提繳率、勞工自提比例。勞動部表示，保障勞工退休老年經濟安全是政府責無旁貸的義務，有關提高勞退新制雇主提繳率之建議，勞動部願意用開放的態度審慎評估，持續蒐集、溝通各界意見，逐步檢討勞工退休金制度，並作整體性的思考。

勞動部說明，2005年7月1日起施行的「勞退新制」採個人專戶制，勞工即使多次轉換工作，每位雇主都必須按月提繳至少工資6%的退休金到勞工專戶中，而勞工每月可自提6%，自提金額可以節稅並參與收益分配，請領時更享有最低收益保證，讓勞工退休的時候，保證有退休金可以領。

勞動部持續「鼓勵雇主提高提繳率」並「鼓勵勞工參與自提」，以實質提升勞工退休福祉。勞動部亦與金融監督管理委員會協作，將上市櫃公司為勞工提高雇主提繳率達一定人數比例者，作為2026年ESG評鑑中的進階加分要件。

此外，勞動部亦於勞動力發展署及經濟部業管之各種國家獎項中，將「雇提率超過6%」列為評選加分項目，以鼓勵事業單位主動提高雇提率。

勞動部提醒，勞工如能足額自提新制，就可以把自己的退休金「放大為2倍」，越早開始，累積效果越顯著。截至2026年7月底，勞工自提退休金之比率已越過20%，勞動部將加大宣導力道，厚實勞工退休金。

勞動部今年3月修正勞工退休金條例施行細則，勞工如希望申請自提退休金，雇主不得拒絕代為申辦。

此外，也保障請領月退休金者得於猶豫期內變更為一次退休金，以及擴大勞工之遺屬及指定請領人為「退休金權益不得讓與、抵銷或扣押」保障範圍，落實退休勞工基本生存權之保障。

今年7月並推動「勞退純舊制勞工自願提繳及提前結存退休金方案」，讓「純舊制勞工」也可以同享勞退新制基金之投資效益，提升老年生活保障。