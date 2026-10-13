IMF示警AI前景不明恐引發市場修正 金融系統面臨網攻威脅

國際貨幣基金（IMF）今天警告，全球金融體系面臨的風險升高，其中包括人工智慧（AI）投資前景轉弱可能引發的市場修正，以及可能造成嚴重後果的網路攻擊。

法新社報導，IMF在最新的「全球金融穩定報告」（Global Financial Stability Report）中提出上述警告。這份報告於IMF與世界銀行（World Bank）年度會議的第2天發布，今年的年會在泰國首都曼谷舉行。

報告指出，「這些風險可能在近期內引發金融環境急遽緊縮及市場動盪。」

近期AI產業蓬勃發展，帶動半導體製造及資料中心建置熱潮。儘管中東戰爭等地緣政治壓力持續，這波熱潮仍為全球經濟成長注入動能。

然而，IMF警告，「愈來愈多證據顯示，AI技術可能以較低的投資成本實現，或其潛在經濟效益可能不如預期。」

報告指出，「AI投資及獲利能力若轉弱或難以持續，可能引發市場修正。」

IMF表示，AI日益成為全球經濟活力的來源，但同時也帶來前所未有的風險。

報告指出，「嚴重的網路安全事件可能動搖市場信心，並干擾金融市場關鍵基礎設施及其運作。」

這份報告也反映外界對AI及其廣泛影響的憂慮日益升高，相關議題涵蓋勞動市場、教育及不平等。

IMF表示，隨著AI能力持續提升，成功攻擊「關鍵金融機構或市場基礎設施」的風險正日益升高。

「快速數位化擴大了可能遭受攻擊的範圍，因此相關衝擊可能相當嚴重。」

報告指出，全球金融體系面臨的另一項風險是債券殖利率大幅攀升。由於主權債券市場具有「基礎性的重要地位」，殖利率上升可能引發嚴重衝擊。

報告警告，「能源價格若進一步上漲，可能再度推升通膨，迫使各國收緊貨幣政策，債券市場因此容易受到衝擊。」