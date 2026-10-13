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台日韓 PCB 同步回檔 法人：短線震盪不改產業升級趨勢！

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

亞洲股市13日同步走跌，其中AI相關族群包括半導體與PCB板塊均出現明顯修正。法人表示，此波回檔主要反映近期漲幅較大的AI族群面臨獲利了結壓力，加上市場對AI產業競爭加劇、美中技術差距縮小，及中東地緣政治風險升溫等因素轉趨謹慎，使資金短線自高評價半導體與AI相關族群撤出。

不過，股價修正與產業基本面並非連動關係，以部分CCL指標廠為例，9月營收仍維持強勁成長，高階PCB、CCL及相關材料需求亦未見降溫，顯示AI伺服器帶動的產業成長動能仍具支撐。

中國信託投信表示，目前市場正逐步消化籌碼面壓力及先前偏高的市場預期，短線急跌不代表股價將立即出現V型反轉，高位階PCB族群震盪整理可能仍將延續。不過，高階PCB、CCL、ABF載板及高階材料等領域訂單能見度仍佳，待籌碼逐步沉澱後，市場焦點有望由題材面重新回歸基本面與獲利表現。

目前國內首檔以PCB供應鏈為核心題材的ETF為中信台日韓PCB（009828），自9月2日掛牌以來，雖歷經市場震盪，仍受到投資人關注，掛牌約一個多月規模即突破百億元，顯示PCB產業後市表現仍受市場看好。

展望後市，中信台日韓PCB ETF（009828）經理人葉松炫表示，2026年全球PCB產值可望維持雙位數成長，主要受惠AI伺服器與高效能運算需求持續攀升。隨AI晶片效能提升，高階PCB、CCL與載板持續朝高層數、大尺寸及低損耗方向發展，產業成長動能已由出貨量成長進一步延伸至規格升級與產品價值提升， AI驅動PCB產業升級的中長期趨勢不變。

從台日韓供應鏈觀察，三地在AI浪潮下各具優勢並相互分工。台灣掌握高階載板與AI伺服器PCB製造能力，日本深耕AI晶片載板與高階材料領域，韓國則受惠AI伺服器、記憶體及高階載板需求成長。

隨AI算力需求持續提升，高速傳輸、低損耗與高層數PCB及CCL需求同步增加。AI硬體規格升級趨勢明確，仍是推動PCB產業成長的重要結構性動能，近期股價拉回可望提供投資人重新檢視中長期布局價值的機會。

PCB 回檔 法人

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