看諾貝爾經濟學獎結果 徐千婷：華許願否接受前瞻指引值得觀察

針對2026年諾貝爾經濟學獎得主最新出爐的結果，合庫金控首席經濟學家徐千婷表示，兩位學者的主要貢獻是把家庭與企業的「前瞻性」決策納入模型，說明經濟活動不只受到「當前」政策影響，也取決於人們對未來的「預期」，但她認為有趣之處在於美國聯準會主席華許卻對前瞻指引有所質疑，未來聯準會的決策走向會不會變化，耐人尋味。

今年諾貝爾經濟學獎由知名學者霍爾（Robert Hall）與伍德福德（Michael Woodford）共同獲得，以表彰兩人為總體經濟穩定政策奠定個體經濟學基礎。

徐千婷分析，兩個人的貢獻，其中，伍德福德的研究為現代央行「前瞻指引」（Forward Guidance）奠定理論基礎。對於「前瞻指引」，是指央行即使未採行政策，也能透過對外溝通，影響市場預期，進而改變消費、投資、以及金融市場。

徐千婷也指出，有趣的是華許恰好對於前瞻指引（Forward Guidance）有所質疑，上任以來都在聯準會公布的利率點陣圖中缺席。因此徐千婷認為，這次諾貝爾經濟學獎，恰好提供前瞻指引一個重新思考的機會。

徐千婷認為，央行過度承諾固然有自縛手腳之虞，但完全放棄對市場預期的引導，也可能增加市場波動。因此她認為，如何在指引與彈性之間取得平衡，值得現代央行進一步探究。