快訊

美軍擬購1.2萬枚「黑鬍子」飛彈劍指中國防空！專家指護台恐遇1難題

女性主義保衛家園？反思台灣的國防安全觀念

星巴克點去冰剩半杯！他靠1神招「免加價破解」 逾7萬人按讚

聽新聞
0:00 / 0:00

看諾貝爾經濟學獎結果 徐千婷：華許願否接受前瞻指引值得觀察

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
Fed主席華許對前瞻指引有所質疑，未來聯準會的決策走向會不會變化，耐人尋味。路透
Fed主席華許對前瞻指引有所質疑，未來聯準會的決策走向會不會變化，耐人尋味。路透

針對2026年諾貝爾經濟學獎得主最新出爐的結果，合庫金控首席經濟學家徐千婷表示，兩位學者的主要貢獻是把家庭與企業的「前瞻性」決策納入模型，說明經濟活動不只受到「當前」政策影響，也取決於人們對未來的「預期」，但她認為有趣之處在於美國聯準會主席華許卻對前瞻指引有所質疑，未來聯準會的決策走向會不會變化，耐人尋味。

今年諾貝爾經濟學獎由知名學者霍爾（Robert Hall）與伍德福德（Michael Woodford）共同獲得，以表彰兩人為總體經濟穩定政策奠定個體經濟學基礎。

徐千婷分析，兩個人的貢獻，其中，伍德福德的研究為現代央行「前瞻指引」（Forward Guidance）奠定理論基礎。對於「前瞻指引」，是指央行即使未採行政策，也能透過對外溝通，影響市場預期，進而改變消費、投資、以及金融市場。

徐千婷也指出，有趣的是華許恰好對於前瞻指引（Forward Guidance）有所質疑，上任以來都在聯準會公布的利率點陣圖中缺席。因此徐千婷認為，這次諾貝爾經濟學獎，恰好提供前瞻指引一個重新思考的機會。

徐千婷認為，央行過度承諾固然有自縛手腳之虞，但完全放棄對市場預期的引導，也可能增加市場波動。因此她認為，如何在指引與彈性之間取得平衡，值得現代央行進一步探究。

華許 諾貝爾 美國聯準會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

諾貝爾經濟學獎得主重視政策溝通 Fed主席華許卻背道而馳

諾貝爾經濟學獎 霍爾、伍德福在「總體經濟穩定的個體經濟基礎」領域貢獻卓越

美2學者 獲諾貝爾經濟學獎

諾貝爾經濟學獎 美學者出線 專家：重視家庭、企業個體決策

相關新聞

陳冲：美加關係生變 各國看了寒心

新世代金融基金會董事長陳冲今日以「美加互惠還是互殘」發文指出，隨著美加墨協定（USMCA）的破局以及美加關稅戰原因曝光，擺明美國總統川普團隊對鐵桿盟邦的倨傲，如何在陣營化的局勢下自處與抉擇，正考驗各國領導人的智慧，他也明確指出，美加關係在2017年後的變化，所影響的不僅是雙邊，而是其他國家看在眼裡的寒心。

價格僅六成「可負擔宅」有譜？ 劉世芳曝審查三大項

有關桃園市提出「可負擔住宅」條例，立委關切中央推動進度，內政部長劉世芳說明，審查中要注意的三點事項。第一，是否只照顧少數民眾；第二，民眾沒有完全取得產權，但需支付大筆資金來承購，市場可否接受；第三，桃市府在信託這方面的措施跟方向，是否取得市議會的同意。

美加互惠還是互殘？陳冲：川普貿易戰考驗盟友互信

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，美加貿易戰無疑是2026年9月國際媒體的大事，其實在7月USMCA（美墨加協定）談判破裂時，就曾想起早年聽過美國總統甘迺迪在加拿大國會演講（1961）的名言，約略是地理讓我們結合，不容人為將我們分開。數位時代極易查索，經上網搜尋，發現原文比記憶更為精彩：「地理使我們成為鄰居，歷史使我們成為朋友，經濟使我們成為夥伴，彼此需要使我們成為盟邦，天意促使吾等融合，不容人為予以割裂」。

看諾貝爾經濟學獎結果 徐千婷：華許願否接受前瞻指引值得觀察

針對2026年諾貝爾經濟學獎得主最新出爐的結果，合庫金控首席經濟學家徐千婷表示，兩位學者的主要貢獻是把家庭與企業的「前瞻性」決策納入模型，說明經濟活動不只受到「當前」政策影響，也取決於人們對未來的「預期」，但她認為有趣之處在於美國聯準會主席華許卻對前瞻指引有所質疑，未來聯準會的決策走向會不會變化，耐人尋味。

台灣今年經濟成長上看10.7%！IMF最新預測曝光 大幅上修5.5個百分點

國際貨幣基金（IMF）在最新《世界經濟展望》中，大幅上修台灣今年經濟成長率至10.7%，為全球主要經濟體中最高。明年成長率也上修至4.3%。

台灣科技藝術閃耀中東歐 雷射光影、沉浸式互動吸引探索

在文化部支持下，駐捷克代表處文化組與Signal Festival藝術節持續深化合作，促成台灣新媒體藝術家張方禹工作室，以及黃心健與美國前衛藝術家蘿瑞・安德森（Laurie Anderson）共同創作二件作品，於10月15日至18日在布拉格展出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。