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台灣科技藝術閃耀中東歐 雷射光影、沉浸式互動吸引探索

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
《To the Moon》（登月）以沉浸式影像呈現奇幻宇宙景觀，透過月球地貌、漂浮的物件與超現實場景，帶領觀眾展開一場穿梭於現實與夢境之間的宇宙旅程。圖／Signal Festival提供
《To the Moon》（登月）以沉浸式影像呈現奇幻宇宙景觀，透過月球地貌、漂浮的物件與超現實場景，帶領觀眾展開一場穿梭於現實與夢境之間的宇宙旅程。圖／Signal Festival提供

在文化部支持下，駐捷克代表處文化組與Signal Festival藝術節持續深化合作，促成台灣新媒體藝術家張方禹工作室，以及黃心健與美國前衛藝術家蘿瑞・安德森（Laurie Anderson）共同創作二件作品，於10月15日至18日在布拉格展出。

二件作品分別以雷射光影及沉浸式互動裝置，帶領觀眾探索現實與想像的邊界，展現台灣科技藝術多元的創作能量，也是台灣連續第二年受邀參與藝術節。

Signal Festival創辦於2013年，是捷克規模最大且最具代表性的光影藝術節之一，每年吸引逾50萬人次參與。藝術節以結合當代科技藝術與布拉格歷史城市景觀聞名，透過大型建築投影、雷射光影及沉浸式裝置，讓古老建築與城市空間展現嶄新面貌。

此屆以「Dream On!」（繼續夢想）為策展主題，聚焦夢境、現實與人類想像之間的關係，邀集來自台灣、美國及歐洲等藝術家，運用光影與數位科技探索個人記憶、社會願景及科技發展所形塑的未來想像。

藝術家張方禹展出雷射光影裝置《Multimmersion_Upside Down》，作品選址於布拉格布貝內奇（Bubeneč）舊污水處理廠附近的Troja-Podbaba航道。

該區域保留豐富的工業文化遺產，舊污水處理廠於2010年獲指定為捷克國家文化古蹟，作品運用高達10公尺雷射裝置，將細緻光束投射至水面，透過光線反射與折射，營造虛實交錯的光影空間，結合周邊工業地景與自然水域，引領觀眾以嶄新視角感受城市歷史、光影藝術與環境之間的對話。

張方禹於10月9日至11日受邀參與斯洛伐克「白夜藝術節」（Biela noc），於科希策（Košice）展出動力光影裝置《Ring：Kosmologia》，隨即轉往布拉格參與Signal Festival，以光影創作接連亮相中東歐2大指標性藝術節。

二項合作均由文化部支持、駐捷克代表處文化組與當地藝術節共同促成，展現台灣科技藝術持續拓展中東歐交流網絡的成果。

另一件台灣參展作品《To the Moon》（登月），由台灣新媒體藝術家黃心健與美國跨領域藝術家蘿瑞・安德森（Laurie Anderson）共同創作，於布拉格市中心X10劇院（Theatre X10）展出。作品以人類首次登月50週年為創作契機，透過沉浸式影像體驗，帶領觀眾展開奇幻宇宙旅程，

文化部表示，近年透過與Signal Festival等國際重要藝術平台建立合作關係，逐步拓展台灣科技藝術在中東歐的交流網絡，並促成斯洛伐克白夜藝術節首度邀請台灣藝術家參展。

今年10月，台灣作品接連於斯洛伐克及捷克兩大光影藝術節亮相，展現台灣新媒體藝術多元的創作面貌，也反映長期耕耘國際專業網絡所累積的合作成果。文化部將持續透過跨國展演及專業交流，深化與中東歐指標性藝術節的夥伴關係，為台灣藝術家開拓更多國際展演與合作機會。

光影 藝術 中東

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