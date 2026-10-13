美加互惠還是互殘？陳冲：川普貿易戰考驗盟友互信

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，美加貿易戰無疑是2026年9月國際媒體的大事，其實在7月USMCA（美墨加協定）談判破裂時，就曾想起早年聽過美國總統甘迺迪在加拿大國會演講（1961）的名言，約略是地理讓我們結合，不容人為將我們分開。數位時代極易查索，經上網搜尋，發現原文比記憶更為精彩：「地理使我們成為鄰居，歷史使我們成為朋友，經濟使我們成為夥伴，彼此需要使我們成為盟邦，天意促使吾等融合，不容人為予以割裂」。

尤其最後一句 Those whom nature has so joined together, let no man put asunder傳誦一時，也使美加關係成為比英美Special relationship還要特殊，更成為NAFTA）北美自由貿易協議）的濫觴。

陳冲表示，川普的貿易戰開打未久，正值911事件的25周年，許多北美洲居民，都想起當時世貿雙塔被襲後，美國上空有225架次航班，被航管突然禁止在美國境內降落，加拿大義不容辭，承擔起好鄰居的責任，在不明是否還有恐怖分子的情況下，豪氣配合美國領空關閉的政策，開放全國17座機場，接納一時無所適從的航機。

除安全顧慮外，航班降落後問題才真正開始，尤其是人口稀少、基本設施不足的城鎮，最知名的案例，是一個在紐芬蘭島只有萬人的小鎮Gander，一天之間降落38航班，針對突如其來的6122名旅客，外加機組員473人，提供緊急食宿，狼狽可想而知，小鎮居然應付裕如，甚至傳出許多感人故事，也為甘迺迪名言提供最佳註腳，從而美加如有互惠甚至遠比其他國家更優惠的貿易條件，應該也是其來有自，加國人民如對美國有所期待，也不奇怪。

雖然甘迺迪認為兩國「佳偶天成」，彼此也確實互補，諷刺的是，30年前（1995），有一部搞笑電影Canadian Bacon，其中提到有一位美國總統因支持度下跌，苦於沒有敵國（unhappy about not having an enemy to engage with），從而以加國為假想敵散播小道消息，製造衝突甚至戰爭的氣氛，希望外銷轉內銷，移轉國內注意力，劇終雖以喜劇收場，但於今重溫劇情，令人不得不聯想當前的時事，是不是有點像川普？

陳沖指出，記得當年電影廣告一句口號：Help America Fight the Canadians（有點像韓戰時期的「抗美援朝」），多少也顯示兩國之間，還是有些齟齬，而影片以加拿大培根為名，影評多認為是以無害的早餐食物，反諷美國政客將加拿大形塑為邪惡的荒謬感，同時也是針對盲目愛國主義的嘲諷，所以5年後的911對修補或強化雙方關係言，也算恰如其時。

陳冲表示，以往在討論區域經濟整合時，曾多次引述諾貝爾經濟獎得主Tinbergen的動力模型理論：二經濟體之貿易與其GDP（經濟規模）成正比，與其距離的平方成反比。1994年美加共同參與自貿協定時，因地理文化語言密切相連，GDP分居世界第一第八，是人人稱羨的自由貿易協定典範，結果在川普第一任時，NAFTA被迫重新簽署，第二任時甚至因羞辱性條款搞到談判破裂，轉而大打報復性關稅，這對全年雙向有逾八千八百億美元貿易的國家，顯然是兩敗俱傷，

而美國雖稱占GDP不大，但有些貿易空缺仍須彌補，例如原向加國進口的大量鋁錠，難道要轉向中國或俄羅斯？

美加關係在2017年後的變化，所影響的不僅是雙邊，而是其他國家看在眼裡的寒心。以2026為例，本來是美國連橫鐵票的加拿大，先是一月在WEF公開號召Middle Powers act together，已可看出立場動搖；隨著USMCA的破局以及美加關稅戰原因曝光，擺明川普團隊對鐵桿盟邦的倨傲。而由對伊朗經濟制裁各國的回應，也看出各懷異心，再看近來主張多邊主義者的增加，合則兩利的互惠，鬥則兩傷的互殘，已是眾人皆知，如何在陣營化的局勢下自處與抉擇，正考驗各國領導人的智慧。