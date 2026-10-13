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中油：油、氣供應至年底無虞 已規劃明年第1季採購量

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

中油表示，因應中東情勢升溫，於12日於經濟部能源應變小組會議中報告，依據政府指示以「量足、價穩」為首要目標，持續透過全球搶貨、靈活調度及分散來源等多元措施，全力維持國內油氣的穩定供應，目前油氣供應至年底無虞，並已提前規劃2027年第1季採購量。此外，配合政府穩定物價政策，持續凍/緩漲主要油氣產品價格，以降低國際情勢變化對民生及產業的衝擊，請國人放心。

中油說明，以原油採購因應調度為例，自2026年3月美伊戰事起，已於全球採購多種非中東地區之替代原油，有效降低單一地區衝突帶來的斷鏈風險。近期為因應紅海曼德海峽封鎖，台灣中油積極協調供應商改至其他港口裝運，以確保貨油可順利抵台，並再增購其他非封鎖區貨油因應。9月中旬沙烏地阿拉伯Aramco公司因東西管線被炸導致無法供應9、10月期約貨油之非預期狀況，台灣中油即刻採取替代方案，增購現貨原油補足。

近期美伊軍事持續對峙、油輪遇襲頻傳，原油運輸航道封鎖或受阻之風險急遽上升，國際原油價格高檔震盪，運費與保險費大幅上漲，全球原油供應鏈已進入高風險、高成本的新常態。雪上加霜的是，全球即將進入冬季用油與用氣高峰，歐洲各國正全面填補液化天然氣（LNG）庫存，引發國際油氣市場的搶貨、搶船熱潮，進一步推升全球能源調度的難度。

中油補充，為因應國內市場的實際需求變化，並配合各煉廠、油庫及LNG接收站的儲槽容量調配，每日滾動調整各大型油輪與LNG船的船期，透過與國際供應商的即時協調，優化靠泊與卸收作業，確保不因國際航道動盪而影響供應連續性。

面對國際能源市場的嚴峻挑戰，在油氣採購方面，中油長期推動採購來源多元化，除中東地區外，已大幅提升美洲、西非及亞太等其他區域的油氣來源占比；針對目前中東局勢引發的航道危機，亦憑藉長期良好的商譽，在國際油氣市場上採取積極搶貨及彈性調貨等應變措施，確保國內油氣儲槽維持高庫存水位。

中油強調，國家能源安全是社會穩定發展的基石，將密切關注中東情勢及國際油氣市場變化，並配合政府指示採取一切必要之因應措施，以確保國內之用油用氣供應無虞，力求將國際地緣政治的衝擊降至最低。中油再次呼籲社會各界支持政府提出的追加預算（撥補與增資），以持續平穩國內物價、照顧民生，善盡國營事業的社會責任。

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