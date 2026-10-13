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IMF估台灣經濟成長雙位數 美專家：樂觀看待AI大餅擴大

中央社／ 華盛頓12日專電
國際貨幣基金（IMF）12日公布新版「世界經濟展望」（World Economic Outlook）報告，大幅調升台灣2026年經濟成長率至10.7%，不僅是亞太地區第一，也是全球罕見。圖為總部位於華盛頓的IMF入口處。中央社
國際貨幣基金（IMF）12日公布新版「世界經濟展望」（World Economic Outlook）報告，大幅調升台灣2026年經濟成長率至10.7%，不僅是亞太地區第一，也是全球罕見。圖為總部位於華盛頓的IMF入口處。中央社

全球人工智慧需求爆發，台灣高科技產業出口暢旺，國際貨幣基金（IMF）今天公布全球經濟預測，大幅調高今年台灣經濟成長率。半導體產業專家拉費洛夫指出，樂觀看待AI大餅擴大，但這不是一個國家就能做到，美國、台灣及多國密切合作，唯一顧慮可能是溝通不足。

國際貨幣基金12日公布10月份的「世界經濟展望」（World Economic Outlook）報告，預估2026年全球經濟成長率為3.1%。台灣在中東戰局導致油價高漲及通膨升溫逆風下，預估年度成長率調升至少見的雙位數10.7%。

IMF自去年已多次調整台灣代表經濟成長的「實質國內生產毛額」（Real GDP）成長率，但半年間由5.2%調高至10.7%，經常帳也如同央行公布的歷年新高統計，由18.1%提升至22.0%，仍是罕見。報告中的形塑經濟動力圖表中，台灣大幅超越全球主要經濟體，居最高位。

報告指出，全球人工智慧產業，因訓練AI模組需要算力硬體設備，仍集中在產業鏈上游的晶片業與下游的AI使用開發商，台灣與韓國就占了全球人工智慧硬體產業規模的62%。

由圖表來看，兩國AI硬體設備淨輸出占比約6成，相關供應鏈延伸至馬來西亞、墨西哥與荷蘭，3國加入台、韓已近全球出口量8成。競爭AI應用領先的美國與中國，硬體設備進口量占全球近8成。

報告預估，台韓兩大經濟體的科技供應鏈結構，創造高出口量，可能對東亞區域內國家產生溢出效應。

出席哈德遜研究所（Hudson Institute）「美日台實體AI合作」研討會的美國半導體產業協會（USSemiconductor Industry Association）全球政策主任拉費洛夫（Emma Rafaelof）接受中央社訪問表示，到2026年底這些預測屆時可能會較年初預估增加一倍，市場如何擴大，AI大餅如何增加，她高度樂觀看待。

拉費洛夫強調，就如同許多經濟報導所指，半導體是人工智慧基礎與主要經濟驅動力量，更重要的還必須留意未來整體發展，但也有許多隱憂，例如限制了勞工市場。大家同時看到機會和新世代AI科技的需求持續增加，AI大餅仍在擴大，應聚焦在AI市場如何更優質的擴大。

她強調，這不是一個國家就能做到，美國、台灣和其他經濟體就推動（人工智慧）密切合作，唯一顧慮可能是在持續合作上各方溝通不足。

IMF

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