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價格僅六成「可負擔宅」有譜？ 劉世芳曝審查三大項

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰（右）、內政部長劉世芳（左）赴立法院備詢。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰（右）、內政部長劉世芳（左）赴立法院備詢。聯合報系資料照

有關桃園市提出「可負擔住宅」條例，立委關切中央推動進度，內政部長劉世芳說明，審查中要注意的三點事項。第一，是否只照顧少數民眾；第二，民眾沒有完全取得產權，但需支付大筆資金來承購，市場可否接受；第三，桃市府在信託這方面的措施跟方向，是否取得市議會的同意。

行政院長卓榮泰13日率行政團隊赴立法院會進行總質詢的備詢。

立委呂玉玲質詢提及，「桃園市可負擔住宅興辦管理自治條例」已於2026年5月29日經桃園市議會三讀通過，目前正送交行政院內政部核定後公告施行。該條例規範由政府跟建商合建，賣給民眾的價格約是六成；民眾之後可以賣回去給政府，政府再賣給有需要的住戶。目前條例進度如何？

劉世芳答詢表示，政府對於社會住宅的興建，從來沒有跳票，只是由直接興建改成多元興建。關於桃園市在處理可負擔宅的部分，確實行政院有指示，除了內政部以外，也包括財政部、金管會，對稅賦的部分也要做處理。

劉世芳說明，在現行《住宅法》之中，可負擔宅不屬於社會住宅類型的「只租不賣」，而是「出售型」住宅，因此無法用《住宅法》來規範。

劉世芳說，內政部國土署不反對可負擔宅，但要注意是否只照顧少數民眾；民眾如果沒有完全取得產權，而且需要支付大筆資金來承購，市場可否接受；要信託回去給桃園市政府，那桃園市在信託這方面的措施跟方向，是否取得桃園市議會的同意。內政部的立場是按照《地方制度法》來做。

劉世芳指出，該條例目前沒有詳細的措施跟方向，尤其是稅賦的部分。因為稅賦有兩種，一個是中央的稅賦，一個是地方的稅賦。地方稅賦上，桃園市議會需要充分討論才能通過。所以其實它是條件式的來處理社會住宅。

呂玉玲條調，桃園市議會已經充分討論並通過，才會送到行政院，並責成內政部。「桃園市可負擔住宅興辦管理自治條例」是「地方自治條例」，不影響民眾的產權，希望內政部盡速審查。劉世芳則重申，該條例不只涉及《住宅法》，還有《信託法》，桃園市政府必須審慎處理。

另外，呂玉玲關切龍科三期何時核准動工。國科會主委吳誠文回應，龍科三期牽涉其調整的面104.6公頃，必須經過二階環評的程序，依法進行當中；過去兩年多，經過數次公聽會，因為當地民眾表達許多意見，最後範疇的界定，經過好多次的修改；國發會9月17日也通過了委員會審查。

劉世芳 價格 呂玉玲

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