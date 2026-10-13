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卓榮泰：盼立院共同維護財政紀律 願就法案與預算溝通

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰13日表示，中華民國台灣是主權獨立國家，中國無權干涉台灣內政及外交，政府將持續與友邦及民主同盟國家合作，維護自由、民主、人權及區域和平安全。記者黃婉婷／攝影
行政院長卓榮泰13日表示，中華民國台灣是主權獨立國家，中國無權干涉台灣內政及外交，政府將持續與友邦及民主同盟國家合作，維護自由、民主、人權及區域和平安全。記者黃婉婷／攝影

行政院長卓榮泰13日表示，中華民國台灣是主權獨立國家，中國無權干涉台灣內政及外交，政府將持續與友邦及民主同盟國家合作，維護自由、民主、人權及區域和平安全。針對立法院長韓國瑜在國慶活動點名行政院不副署法案，卓榮泰則表示，基於維護憲政秩序，自己採取不副署的憲法權力與義務，是被動且必要的做法，並強調行政院願敞開大門與立委溝通

卓榮泰上午赴立法院施政報告並備詢，針對總統國慶演說後，中國宣布軍演，並反制台灣友邦巴拉圭、貝里斯政要及挺台人士，卓榮泰表示，和平不能只靠願望，包容也不能成為侵略者得寸進尺的理由，中國一再對外展現霸權，相關心態與做法已引起全世界共同反感。

卓榮泰指出，中華民國台灣是主權獨立國家，中華人民共和國無權干涉包括台灣在內的全球任何主權獨立國家的內政，也無權影響其外交。政府將持續與友邦及民主同盟國家更強力攜手合作，維護自由、民主、人權及區域和平安全，同時抵制任何霸權與極權擴張。

針對韓國瑜在國慶活動點名行政院不副署法案，並質疑若總統無法解決行政、立法兩院對立，將被認為是假民主、真獨裁，卓榮泰表示，總統在國慶大會曾指出，台灣不會因為沒有分歧才發光，而是即使意見不同，大家仍尊重彼此、相信制度，更願意共同守護國家。

卓榮泰說，行政、立法兩院對憲政精神、憲政秩序及權力分立存在不同意見。過去行政院針對部分違憲、違法的法案及預算，曾透過覆議及大法官解釋尋求救濟，但仍無法取得最後正義。

他以第一次《財政收支劃分法》修法為例指出，當時存在明顯的計算公式錯誤，行政院已提出理由說明，但立法院仍不為所動，後續只能再透過修法處理。他並表示，覆議及大法官會議等機制的功能也因此受到相當程度的限縮。

卓榮泰強調，基於維護憲政秩序，採取不副署是被動且必要的做法。未來只要立法院願意在憲法精神與秩序，以及共同維護國家財政紀律、確保法律、政策與預算合法合憲的前提下提出建議，行政院都歡迎立法院就過去發生及目前進行中的事項與行政院溝通，行政院也願意敞開大門，與立委充分交換意見。

卓榮泰 財政紀律 溝通

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