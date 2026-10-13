快訊

在東京一天走萬步不稀奇 為何回台灣去巷口也想騎車

6種被誤認為「高蛋白質食物」 雞蛋、堅果、燕麥奶都上榜

員工爆欠薪！平價女裝LOVFEE宣布結束營運 公布會員儲值金退款方式

聽新聞
0:00 / 0:00

林佳龍訪波蘭深化台歐產業合作 推動台灣企業拓展中東歐市場

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍近日率團訪問波蘭，首站前往弗羅茨瓦夫（Wrocław）參訪宏碁集團波蘭廠區，並赴米恩基尼亞（Miękinia）了解電電公會（TEEMA）科技園區預定地規劃，實地掌握台灣企業在波蘭的投資布局及園區發展進度，展現台灣持續深化歐洲產業合作、拓展中東歐市場的決心。

林佳龍指出，宏碁在波蘭提供電子產品維修、零組件物流、翻新、再製及回收等服務，顯示台灣企業在歐洲的布局已從產品延伸至售後服務，並與當地人才及供應鏈建立緊密連結。台灣企業長期深耕歐洲，累積豐富的資通訊及精密製造經驗，未來可進一步結合波蘭的產業基礎與區位優勢，拓展雙方合作空間。

林佳龍表示，今年6月率團出席波蘭台灣形象展期間，電電公會宣布將在米恩基尼亞設立「TEEMA科學園區」。此次在當地格熱戈爾琴市長（Jan Marian Grzegorczyn）陪同下，實地了解園區預定地及周邊基礎建設，期盼台波雙方持續推進園區計畫，加速協助台灣企業順利進駐。雙方並規劃於年底前由台波代表簽署合作備忘錄（MOU），後續將由國合會協助取得土地，並提供完善政策支持及合作架構。

林佳龍指出，TEEMA科技園區將借鏡新竹科學園區的發展經驗，逐步建立產業聚落，聚焦AI、智慧城市及電動車等領域，透過「以大帶小」的方式，協助更多台灣中小企業共同拓展歐洲市場。

林佳龍強調，在全球供應鏈重組及歐洲推動再工業化的趨勢下，波蘭具備製造業基礎、人才及交通區位優勢，是台灣拓展中東歐市場的重要門戶；台灣則在半導體、資通訊及精密製造等領域具備完整產業經驗。雙方若能深化產業鏈結，將有助於發揮互補優勢，創造更多投資與合作機會。

林佳龍表示，外交部將持續透過「總合外交」持續連結雙方優勢，並推動「中東歐韌性計畫」，期待串聯德國、捷克及波蘭，逐步打造「歐洲晶片三角」。TEEMA科技園區的推動，是台灣企業深化歐洲產業布局的重要一步，也為台波產業合作及歐洲再工業化創造更多機會。

林佳龍 波蘭 中東

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

林佳龍考察波蘭科技園區預定地 促雙方簽合作備忘錄

數產署率團赴荷參與資安展會 深化認證與產業合作

深化台英經貿戰略夥伴關係 國經協會率高階企業團赴英和techUK簽MOU

台灣生技深化布局 攜手日本業界倡建跨境合作平台

相關新聞

輝達聯手思科光通訊大進擊 台鏈歡呼

輝達光通訊大進擊，攜手網通設備巨頭思科（Cisco）推出最新可插拔光模組產品，是全球首發USFP（Ultra Small Form Factor Pluggable）每通道400G光通模組，並將投入開源計畫，意謂有望獲各大雲端業者採用，引爆新一波光通訊模組商機，華星光、眾達-KY等光通訊族群有望奪輝達AI生態系大單。

南亞科第3季毛利率85.7% 比台積電猛

南亞科昨（12）日公布第3季毛利率85.7%，創新高，改寫台灣半導體晶圓製造業紀錄，比台積電猛，也比SK海力士等同業出色；單季賺876.27億元，平均每天獲利約9.52億元，不僅一季賺贏今年上半年，更超越過去七年獲利總和，每股純益25.4元；前三季稅後純益1,638.77億元，每股純益49.28元。

統一集團營收 三喜臨門

統一集團旗下統一企業、統一超昨（12）日公布9月合併營收，統一企業單月營收618億元，年增5.8%；單季營收為1,870.75億元，改寫單季新高，年增6.1%；累計前三季營收5,370.5億元，年增4.2%；9月及前三季則雙創同期新高。

國銀高資產財管迎「3兆元、3萬戶」里程碑

據金管會統計，8月底23家國銀高資產財管規模（AUM）達3兆1,089億元，正式跨過3兆元，累計前八月大增9,506億元、超車去年全年；若延續近月每月千億元增速，全年新增上看1.35兆元，是去年的1.8倍。

機械出口 今年拚創新高

AI、半導體設備需求持續暢旺，台灣機械業出口看旺。台灣機械公會理事長莊大立昨（12）日表示，第4季機械出口續強，今年機械出口有機會挑戰380億美元，超越2022年約348億美元的歷史紀錄，全年機械產值也可望同步改寫新高。

台泥綠能前員工涉背信 公司提民事求償逾7,200萬元

針對台南地檢署偵結起訴台泥綠能三位前員工及不法廠商涉嫌背信等案件。台泥（1101）13日代子公司台泥綠能表示，感謝檢調機關積極偵辦，釐清相關事證。台泥綠能及其子公司是本案中權益受損的一方，公司將針對三名被告及不法廠商等提出民事求償，金額逾7,200萬元，以維護公司合法權益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。