林佳龍訪波蘭深化台歐產業合作 推動台灣企業拓展中東歐市場

外交部長林佳龍近日率團訪問波蘭，首站前往弗羅茨瓦夫（Wrocław）參訪宏碁集團波蘭廠區，並赴米恩基尼亞（Miękinia）了解電電公會（TEEMA）科技園區預定地規劃，實地掌握台灣企業在波蘭的投資布局及園區發展進度，展現台灣持續深化歐洲產業合作、拓展中東歐市場的決心。

林佳龍指出，宏碁在波蘭提供電子產品維修、零組件物流、翻新、再製及回收等服務，顯示台灣企業在歐洲的布局已從產品延伸至售後服務，並與當地人才及供應鏈建立緊密連結。台灣企業長期深耕歐洲，累積豐富的資通訊及精密製造經驗，未來可進一步結合波蘭的產業基礎與區位優勢，拓展雙方合作空間。

林佳龍表示，今年6月率團出席波蘭台灣形象展期間，電電公會宣布將在米恩基尼亞設立「TEEMA科學園區」。此次在當地格熱戈爾琴市長（Jan Marian Grzegorczyn）陪同下，實地了解園區預定地及周邊基礎建設，期盼台波雙方持續推進園區計畫，加速協助台灣企業順利進駐。雙方並規劃於年底前由台波代表簽署合作備忘錄（MOU），後續將由國合會協助取得土地，並提供完善政策支持及合作架構。

林佳龍指出，TEEMA科技園區將借鏡新竹科學園區的發展經驗，逐步建立產業聚落，聚焦AI、智慧城市及電動車等領域，透過「以大帶小」的方式，協助更多台灣中小企業共同拓展歐洲市場。

林佳龍強調，在全球供應鏈重組及歐洲推動再工業化的趨勢下，波蘭具備製造業基礎、人才及交通區位優勢，是台灣拓展中東歐市場的重要門戶；台灣則在半導體、資通訊及精密製造等領域具備完整產業經驗。雙方若能深化產業鏈結，將有助於發揮互補優勢，創造更多投資與合作機會。

林佳龍表示，外交部將持續透過「總合外交」持續連結雙方優勢，並推動「中東歐韌性計畫」，期待串聯德國、捷克及波蘭，逐步打造「歐洲晶片三角」。TEEMA科技園區的推動，是台灣企業深化歐洲產業布局的重要一步，也為台波產業合作及歐洲再工業化創造更多機會。