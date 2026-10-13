中油：油氣供應至年底無虞 已提前規劃明年第1季採購

中東情勢升溫，原油運輸航道受阻風險增加。台灣中油公司今天表示，已增購非中東地區原油、彈性調整油輪及液化天然氣（LNG）船期，確保國內油氣供應，目前供應至年底無虞，並已提前規劃明年第1季採購量。

中油透過新聞稿指出，昨天在經濟部能源應變小組會議中報告，因應美伊軍事對峙、油輪遇襲及紅海曼德海峽封鎖等風險，持續採購非中東地區替代原油，並協調供應商改由其他港口裝運，另增購未受封鎖影響地區的原油，以降低運輸中斷風險。

中油指出，今年3月美伊戰事發生後，即在全球採購多種非中東地區的替代原油；9月中旬沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）因東西管線遭炸，無法供應9、10月期約貨油，中油也立即增購現貨原油補足缺口。

中油表示，近期國際原油價格高檔震盪，運費及保險費大幅上漲，全球原油供應鏈面臨高風險、高成本挑戰；隨著北半球進入冬季用油、用氣高峰，歐洲各國積極補充液化天然氣（LNG）庫存，帶動國際油氣市場搶貨、搶船，增加能源調度難度。

為維持供應穩定，中油每天依國內市場需求、煉廠與油庫庫容，以及LNG接收站儲槽容量，滾動調整大型油輪及LNG船船期，並與國際供應商即時協調靠泊、卸收作業，降低國際航道動盪對供應的影響。

在採購來源方面，中油表示，長期推動油氣來源多元化，除中東地區外，也提高美洲、西非及亞太地區的油氣來源占比，並透過積極搶貨、彈性調貨等方式，維持國內油氣儲槽高庫存水位。

至於價格方面，中油指出，將配合政府穩定物價政策，持續凍漲或緩漲主要油氣產品價格，降低國際情勢變化對民生及產業的衝擊。

中油強調，將持續密切關注中東局勢及國際油氣市場變化，配合政府指示採取必要措施，確保國內用油、用氣供應穩定；並呼籲各界支持政府提出的追加預算，包括撥補與增資，以持續平穩國內物價、照顧民生。