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諾貝爾經濟學獎得主揭曉 吳大任解析關鍵突破

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

2026年諾貝爾經濟學獎12日揭曉，由美國史丹佛大學教授霍爾（Robert E. Hall）及哥倫比亞大學教授伍德福德（Michael Woodford）共同獲獎。中央大學經濟系教授吳大任表示，兩位學者的主要貢獻，在於將家庭與企業的個體決策納入總體經濟模型，對台灣未來研擬總體經濟政策，也值得借鏡相關研究成果。

瑞典皇家科學院指出，今年兩位得主的獲獎理由為「為總體經濟穩定政策奠定個體經濟學基礎」，獎金共1,200萬瑞典克朗，由兩人均分。兩位學者發展的新總體經濟模型，有助政府及中央銀行在適當時機運用財政與貨幣政策，減緩經濟波動。

吳大任指出，傳統總體經濟學主要關注物價、國內生產毛額（GDP）、經濟成長及失業率等總體變數，較少深入考量家庭與企業的個別決策。然而，消費者如何安排消費與儲蓄、企業是否願意投資，都會影響整體經濟表現。

他說，兩位得主將個體經濟學的重要因素納入總體模型，讓政策制定者能進一步理解，政府採取不同政策時，將如何影響家庭與企業的行為，以及這些行為改變又會如何反映在整體經濟。

吳大任進一步解釋，凱因斯經濟理論主張，政府可透過財政與貨幣政策調節景氣，在經濟衰退時刺激需求，經濟過熱時則採取緊縮措施，以避免景氣劇烈波動。

不過，1970年代石油危機引發停滯性通膨，全球多國面臨經濟成長低迷、高通膨與高失業並存的困境。當時傳統政策工具未能有效抑制通膨或改善失業問題，使外界開始質疑總體經濟穩定政策的有效性。

吳大任表示，霍爾與伍德福德的研究，讓經濟學界重新看到穩定政策仍有發揮效果的可能，關鍵在於政策如何設計，以及是否充分考量家庭與企業的決策反應。

吳大任指出，家庭與企業在決策時，往往會根據對未來經濟情勢的預期採取行動。例如企業若預期景氣好轉，便可能提前增加投資；反之，若對未來悲觀，即使當前經濟條件尚可，也可能延後投資。因此，政府與中央銀行若能透過政策改變民眾及企業對未來的預期，就有機會引導經濟朝預期方向發展，降低景氣過熱或衰退帶來的衝擊。

諾貝爾 吳大任 中央大學

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