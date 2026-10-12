「台灣國際淨零永續展」與「台灣國際智慧能源周」本周登場

由外貿協會（TAITRA）與SEMI旗下GESA綠能暨永續發展聯盟共同主辦的2026「台灣國際淨零永續展」與「台灣國際智慧能源周（Energy Taiwan）」，將於10月14日至16日在台北南港展覽館1館登場。

全球對於能源的需求持續攀升，減碳趨勢也進一步推動能源結構轉型，根據國際能源署（IEA）「2026年電力市場報告」指出，2026年至2030年全球電力需求平均每年將成長3.6%，如何兼顧能源穩定供應與淨零目標，已成為全球產業發展的重要課題。

從國際經貿角度來看，淨零轉型也為企業帶來新的市場機會。外貿協會副秘書長周秀隆指出，近年AI發展帶來的能源競爭，全球減碳與永續要求持續提高，企業如何在追求成長的同時，兼顧淨零減碳與能源安全，是全球產業共同面對的重要課題，而展覽正扮演串聯產業與淨零、趨勢與創新的重要角色，透過匯聚國內外產業夥伴與最新技術解方，協助企業掌握全球市場趨勢、拓展國際合作，更進一步開創綠色商機。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，隨著AI與高效能運算快速發展，半導體產業的競爭力，不僅取決於技術創新，更與淨零轉型及能源布局緊密相連。淨零不只是減碳目標，更是推動製程與設備節能、供應鏈協作及綠色創新的契機；穩定、充足的低碳能源，則是支撐先進製造與產業持續成長的重要基礎。

曹世綸指出，面對用電需求攀升與減碳要求，產業須同步深化碳管理、提升能源效率，並加速再生能源、儲能與智慧能源管理布局。透過串聯半導體與淨零、能源產業，整合政策、技術及資金，將淨零行動與能源轉型化為提升台灣產業韌性與國際競爭力的雙引擎。

面對淨零轉型與AI帶動的能源需求，本次開展記者會更廣邀淨零、能源產業領袖，共同剖析台灣邁向2050淨零轉型的關鍵行動與發展方向，共同探討AI與淨零雙重驅動下的淨零永續新局。

台灣電力公司曾文生董事長指出，電力已不再只是支撐日常運作的基礎，而是牽動產業發展與國家競爭力的重要資源。面對AI與半導體產業快速擴張，台電已前瞻產業用電需求，持續布局供電量能與電網韌性，讓電力基礎建設與產業發展同步演進，成為驅動AI與新一輪產業成長的重要引擎。

能源結構變革同樣牽動企業發展。台塑新智能總經理劉慧啟分享，AI快速發展推升用電需求，能源議題已從供應與成本，進一步延伸至能源調度、電力穩定與產業競爭力。面對產業用電與淨零轉型需求，台塑新智能持續布局國產電池、儲能、電動車領域，並將技術能力延伸至AI資料中心、智慧場域等多元應用，透過本土能源技術、系統整合與低碳解決方案，強化台灣能源韌性，支撐產業轉型。

能源需求與產業變革正加速能源市場及系統整合服務發展。星耀投控董事長暨執行長林恬宇表示，隨著AI算力推升企業用電需求，淨零與綠電已成為企業剛性需求，能源策略也將從單一綠電採購，走向創能、儲能、節能及智慧調度整合。星耀將持續深耕多元能源，拓展企業自供電一站式整合服務，提升能源效率與營運韌性。