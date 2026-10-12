要台積電「包電廠」？台電：仍屬概念性討論

隨著半導體產業持續擴產、AI資料中心用電需求攀升，外傳台電研議要求台積電（2330）等用電大戶出資「包電廠」，由高科技業者分擔電廠建設成本。台電發言人黃美蓮12日表示，相關議題目前仍處於概念性討論階段，並非要將未來供電責任轉嫁給企業。

近期外界先傳出台電擬針對高用電產業採取差別電價，要求業者分攤電廠折舊成本，隨後又傳出由台積電等用電大戶出資興建或「包下」電廠的構想。不過，台電先前已澄清，相關議題尚未形成具體方案，也未進入正式政策研議程序。

黃美蓮指出，針對高科技產業相關的電源投資，台電一向會與業者溝通，也涉及整體電力資源配置，未來仍將持續與高科技產業交換意見，但強調沒有要把供電責任丟給廠商。

至於未來供電能否滿足高科技產業需求，黃美蓮表示，台電今年預計有520萬瓩新機組上線，至2035年也規劃有26GW（2,600萬瓩）新機組陸續加入供電行列，整體供電維持穩定。

她補充，相關規劃包含燃氣發電機組，台電也會持續滾動檢討既有機組除役及新機組銜接，目前新舊機組替補並無問題，部分除役機組也會轉為緊急備用機組。

針對台中火力發電廠二期燃氣機組環評遭法院判決撤銷，黃美蓮表示，台電尊重法院判決，待收到判決書後，將研議是否需要補充新事證或釐清相關爭點，並持續配合環境部後續處理。

黃美蓮指出，中火二期採取一階環評，相關審查涉及專業評估、行政時效及空污減排效果，台電將站在協助環境部的立場，支持主管機關進行完善考量。