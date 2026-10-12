草鴞復育、滯洪池配置納評估 沙崙園區二階環評繼續推進

環境部12日召開「南部科學園區沙崙園區開發計畫」第二階段環境影響評估範疇界定第2次延續會議最新範疇界定會議結論要求，因確定無其他替代方案，開發單位針對草鴞復育、開發迴避及滯洪池配置等議題，評估4項開發方式或技術規劃替代方案，包括深坑子溪農場全區轉為草鴞復育地、滯洪池不列入草鴞保育用地的方案等，終於完成範疇評估會議。

南科四期（沙崙園區）作為半導體大南方計畫中最關鍵的次世代產業用地預計，主要提供給台積電（2330）規劃興建1奈米等次世代先進製程廠房使用。沙崙園區今年5月在環評決議進入二階環評後，環評大會要求南科補強空污、水電供應及提升生態調查解析度等實質審查，希望在2027年第3季完成環評並進行後續交地。

但沙崙園區開發涉及產業發展與生態保育的平衡，草鴞棲地保育是園區環評的重要議題，環團關切開發可能造成棲地破碎化，要求加強迴避措施。因此，本次範疇界定會議將草鴞復育地、開發迴避及滯洪池配置列入後續評估，成為本案環評的重要工作。

除開發方式及技術規劃外，會議也確認，本案零方案及開發地點替代方案均無其他替代方案；環保措施替代方案則採行最可行技術（BAT）。本案環境影響評估範疇界定指引表將依會議結論修正，專家學者及相關機關提出的意見，也須納入第二階段環境影響評估後續作業參酌及回應。