越南冷軋不銹鋼低價進口 經濟部初步認定國內產業受損

越南冷軋不銹鋼產品低價進口，衝擊國內鋼鐵業。經濟部12日召開貿易救濟審議會，針對越南特定冷軋不銹鋼扁軋鋼品反傾銷案進行審議，初步認定有合理跡象顯示國內產業遭受實質損害，後續將移請財政部展開傾銷調查。相關產業損害初步調查報告公開版，預定11月12日起於經濟部貿易署網站公布。

經濟部表示，本案調查期間涵蓋2023年1月至2026年6月，調查發現，越南特定冷軋不銹鋼扁軋鋼品進口量於2024年至2025年間大幅增加，進口價格則逐年下滑，且持續低於國產品內銷價格，對國內業者形成明顯競爭壓力。

為與越南進口產品競爭，國內業者被迫跟進降價，且降價幅度甚至超過越南產品，但由於國產品售價仍高於涉案進口貨物，導致客戶持續流失。即使市場需求有所成長，業者營運情況仍未改善，市場占有率持續下滑，內銷虧損進一步擴大，顯示越南特定冷軋不銹鋼扁軋鋼品傾銷進口，已對國內產業造成不利影響。

不過，2026年上半年情況略有改善。經濟部指出，由於國內申請業者宣布將提出反傾銷調查，加上國產品與越南進口產品的價差縮小，使國內產業各項經濟指標，包括內銷虧損情形，才未持續惡化。

依「平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法」規定，我國反傾銷調查由經濟部與財政部分工，經濟部負責產業損害調查，財政部則負責認定是否存在傾銷行為。

程序上先由經濟部進行產業損害初步調查，如認定成立，則移請財政部進行傾銷「初步」及「最後」調查，如其「最後」調查認定傾銷成立，再由經濟部進行產業損害「最後」調查，最終交由財政部決定是否課徵反傾銷稅。

經濟部將產業損害初步調查認定結果通知財政部後，財政部應於通知送達之翌日起70日內作成有無傾銷的初步認定，並決定是否臨時課徵反傾銷稅。

經濟部強調，本案如須進行產業損害「最後」調查，經濟部將就國內產業狀況進一步瞭解及查證，並蒐集各方針對課徵反傾銷稅對下游產業等國家整體經濟利益影響的意見，提供財政部關稅稅率審議小組參考，也不排除其他任何新增不同事實與分析，而獲致不同的結論。