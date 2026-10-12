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機械出口連20月成長 公會看好全年產值創新高

中央社／ 台北12日電

台灣機械工業同業公會下午公布9月機械出口值34.37億美元，連續20個月正成長。機械公會預期，整體機械外銷訂單暢旺，預期台灣機械第4季出口將持續呈現正成長，全年出口與產值有機會再創歷史新高紀錄。

觀察台灣機械產業動向，機械公會指出，目前中東戰事持續，能源與原物料價格仍受影響，不過台灣在半導體與人工智慧（AI）伺服器應用需求帶動下，推升台灣機械設備出口成長。

公會表示，地緣政治衝突與部分國家出口管制政策（如高科技、稀土管制等），將持續影響全球供應鏈。台灣機械以出口為導向，若關鍵零部件交期拉長或取得不易，將牽動台灣機械接單與出口，持續關注產業影響。

機械公會公布9月機械出口值34.37億美元，較8月34.46億美元微減，比去年同期26.45億美元成長29.9%；以新台幣計算約1092.35億元，較去年同期成長35.8%。

公會統計，台灣機械前9月出口值約279.8億美元，較去年同期成長20.3%；以新台幣計價約8883.37億元，較去年同期成長22.5%。

機械公會說明，台灣9月機械出口已連續20個月正成長，機械外銷訂單持續暢旺。其中，台灣電子設備9月出口金額突破7億美元，年成長61%，主要受惠AI、半導體需求持續暢旺；電子設備前9月出口55.5億美元，年成長46.1%。

機械公會指出，台灣電子設備與檢量測設備成長迅速，兩者今年前9月合計占整體機械出口比重37.6%，是目前台灣機械設備出口最重要的產品。

觀察工具機產品出口，台灣工具機暨零組件工業同業公會統計，工具機9月出口金額1.67億美元，相較8月1.69億美元微減0.9%，較去年同期減少1.8%；工具機前9月出口14.92億美元，較2025年同期減少1.9%。而工具機累計前9月進口金額4.98億美元，較去年同期成長15.8%。

工具機公會分析，台灣工具機產業呈現結構性分化，前3季工具機出口年減1.9%，關鍵零組件出口則年增13.1%；工具機及關鍵零組件進口也分別成長15.8%及33.3%，顯示整機出口仍面臨壓力，零組件出口與進口需求相對活絡。

從市場觀察，工具機公會指出，印度、越南及馬來西亞等市場工具機出口表現亮眼；關鍵零組件對義大利、印度及越南出口呈現成長，顯示新興製造市場與海外零組件需求持續帶動產業動能。

整體來看，工具機公會表示，台灣工具機產業呈現「整機出口承壓、零組件成長、進口升溫、新興市場展現動能」的結構性變化，後續可持續關注海外市場需求及設備投資動向。

觀察匯率因素，機械公會表示，日圓和韓元貶值幅度大，匯率差持續影響台灣工具機產品出口競爭力。

觀察台灣機械出口前3大市場，根據統計，今年前9月機械出口國前3大包括美國（占比26%）、中國大陸（占21.1%）及新加坡（占比7.6%）。

中東 出口值 能源

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