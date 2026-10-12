國營事業12項投資計畫遭指虧爆 經濟部回應了

國營事業投資效益及財務負擔引發關注。有媒體報導，國營事業67項投資專案合計4,843億元，其中12項恐面臨虧損。經濟部12日表示，所屬國營事業肩負國家發展與民生福祉重任，各項投資本質上屬公共性與公益性的國家基礎建設，核心價值在於強化國家整體能源與基礎設施的韌性，並非以追求商業盈利為唯一目的，相關計畫均經過嚴謹的效益評估及外部效益考量。

經濟部說明，依「國營事業固定資產投資計畫編製評估要點」第4點規定：「投資計畫之內部報酬率大於資金成本率且淨現值為正者方可投資。但屬配合政府重大政策、具有經濟效益或推動永續發展者，不在此限。」，其中部分水、電、油氣建設因具有環境保護、能源轉型等重大外部效益，依規定計入後，各項投資計畫實有其投資效益。

經濟部指出，報載所屬事業12項專案計畫中，中油公司包括第三接收站在內等多項天然氣投資計畫，具有穩定國內天然氣供應、提升安全存量之外部效益，大林石化油品儲運中心投資計畫，則是配合節能減碳政策，將前鎮儲運所及散居在高雄舊港區並毗鄰市區的石化碼頭與儲槽遷移集中管理；台電公司離岸風力加強電力網等2項是為執行政府離岸風力政策，具帶動國內離岸風力相關產業發展的效益。

南科超高壓變電所擴建計畫則可增加南部科學園區供電能力與電力品質，霧社水庫防淤工程計畫可提高水庫排洪與防淤能力、有利中部地區生活及產業用水穩定性、兼具提升農業產值及觀光等效益；台水公司3項供水計畫可提升供水效率與管網韌性；至於台糖公司生質能中心投資計畫，是配合政策推動2027年起全面禁止廚餘養豬，協助廚餘資源化及能源化，降低環境衝擊，並提升國內生質能發電量能，雖不具財務投資效益，但仍具有協助處理國內廚餘及增加生質能發展再生能源等外部環境及社會效益。

經濟部強調，所屬事業因應國際局勢及物價波動情勢，充分發揮穩定物價與照顧民生的關鍵角色，但亦付出高額成本。中油及台電公司無法如民間企業般隨市場行情隨時反映成本，長期凍漲油氣及電價導致其累積虧損增加，也造成各事業自有資金不足影響投資能力，僅能仰賴舉債或政府增資因應。

經濟部補充，為確保國家能源轉型、水資源開發及電網強韌等重大基礎建設不中斷，近年已多次編列預算增資各事業或協助各事業適度對外借款籌資，而今年因中東衝突造成國際能源價格飆漲，中油、台電公司面臨財務挑戰尤烈，希望立法院能支持經濟部的撥補追加預算，方能確保油水電穩定供應、維持物價平穩定及健全事業營運。